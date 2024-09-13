傳習近平、澤倫斯基將會晤　蒲亭再警告西方：別為烏與俄直接作戰

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▲中國在俄烏戰爭裡採取的態度相當關鍵，有消息指習近平可能與澤倫斯基在10月會晤。資料照。（圖／翻攝自央視）

烏克蘭前副外長查爾伊（Oleksandr Chalyi）12日透露，有鑑於烏克蘭與中國的外交關係已經改善，中國國家主席習近平10月或將會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。與此同時，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也再次警告西方，不得允許烏克蘭，使用西方製造的遠程飛彈襲擊俄羅斯領土，否則將直接與俄羅斯交戰。根據《路透社》報導，查爾伊12日在北京出席香山論壇開幕式時稱，注意到中國歐洲安全所付出的努力，現在所有烏克蘭民眾都在等待，澤倫斯基能和習近平有進一步的互動。中國自從俄烏戰爭爆發以來，一直試圖展現中立態度，但同時又與俄國保持密切的戰略關係，也沒參與烏克蘭6月組織的和平峰會。另一方面，俄國總統蒲亭12日也發出警告，稱烏克蘭過去幾個月一直在懇求盟友，允許基輔向俄羅斯領土發射西方製飛彈，以限制莫斯科的攻擊能力，此舉若成真，將把「向基輔提供遠程飛彈的國家直接拖入戰爭」，因為衛星目標數據和飛彈飛行路徑必​​須是準確的，基輔本身不具備相關技術和能力，必須仰賴北約（NATO）完成。蒲亭對俄羅斯國家電視台表示，這並非允不允許烏克蘭使用這些武器攻擊俄羅斯的問題，而是關乎北約是否直接捲入軍事衝突的問題。蒲亭並警告，如果烏克蘭的要求成真，無異於北約、美國和歐洲國家直接參與烏克蘭戰爭，而這將明顯改變俄烏戰爭的現狀和本質，屆時俄國將被迫依據新威脅做出「適當決定」，但沒有進一步說明會採取哪些反制措施。