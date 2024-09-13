不二糕餅「蛋黃酥包蟑螂」遭轟造假！事主列9點回應　商品來源曝

知名糕餅店「不二糕餅」日前遭到網友爆料自家有名的蛋黃酥裡面包蟑螂，貼文在社群發酵，不過由於照片疑點重重，包括蟑螂太過乾淨、拿不出購買證據等，引起許多人質疑「造假」，不二糕餅事後也發出聲明澄清。對此，聲稱自己家人吃到蟑螂蛋黃酥的苦主深夜發出9點聲明，表示商品是朋友送的，可以提供卡號讓店家查詢，發文初衷只是要大家注意食安，並沒有要求賠償甚至是有同業抹黑的意圖。
不二糕餅遭爆蛋黃酥有蟑螂始末！業者：不排除提告
日前有網友爆料「不二糕餅」販售的蛋黃酥切開之後，發現有一半的蟑螂包在裡頭，立刻引起廣大討論，網友卻意外發現貓膩，發現蟑螂的身體不僅都沒有蛋黃酥餡料，切口也相當平整，懷疑是該爆料者上網造假，真實性還有待考核。
對此，不二糕餅也立刻主動聯繫該網友，除了關心食用者的身體健康外，並希望網友出示購買證明，以及提供剩下的商品以利化驗求證，不過業者透露，該網友在電話中說詞反覆不一，有時說朋友贈送自己沒單據，又說是家人朋友贈送給家人，沒有單據；一下又說蟑螂是家中長輩咬到，又說蟑螂是用鑷子從蛋黃酥裡面夾出來，說詞反覆，最後該網友也無法提供出包的蛋黃酥以及蟑螂屍體，宣稱已經丟棄，讓不二糕餅也表示，雙方對話紀錄與錄音檔均有保留，若是出現誣陷、造假的情況，也將尋求法律途徑，不排除提告。
爆不二糕餅蛋黃酥包蟑螂！事主現身9點聲明回應
隨著不二糕餅的聲明澄清之後，不少人砲火轉攻爆料者，認為根本是「同業抹黑」的手段，連單據都無法提供，且還沒等業者上門就把證據丟棄，過程不是非常合理。對此，爆料者事主也重新編輯貼文，發出9點聲明逐一回應，強調自己沒有要求賠償甚至是有同業抹黑的意圖，並且交代蛋黃酥的來源。以下是9點聲明內容：
一、對於家人吃蛋黃酥時，發現半截蟑螂事件上，一開始就說了，只是希望大家注意食安的重要性，沒有要索賠也沒有要補償。
二、我不是烘焙業者也不是烘焙員工，所以沒有同業中傷的問題。
三、蛋黃酥的來源是家人的朋友，同時也是我朋友，在9月10日去信義區遠百快閃活動購買並且送給我家一盒，既然是送禮，怎麼可能會把發票放在禮盒中，本來不好意思跟朋友要發票，但為了證明清白，還是找了朋友提供相關資訊，朋友沒有保留發票，但是是用信用卡結帳，大約中午左右買到，5盒小盒蛋黃酥+2個紙袋，金額共計1910元，信用卡末四碼因個資問題不方便直接寫出來，但可私下提供給店家去查詢刷卡的消費紀錄。
四、事件發生過程，蛋黃酥9月11日從冰箱取出去微波加熱，為了避免蛋黃酥加熱爆開，所以先用刀劃開（不是整個切半），加熱好後取出給媽媽吃，媽媽吃到如之前照片所示的大小時，覺得怪怪的，一看之下，發現有奇怪的東西並告知家人，家人將異物仔細觀察，發現是半截的蟑螂。
五、有網友對於半截蟑螂形狀感到質疑，但家人當時發現蟑螂時候，就是長這樣了。
六、店家是在下午1點4分才打電話給我，在此之前，我沒收到他們的FB私訊，不論是陌生訊息或垃圾訊息都沒有看到，跟上午新聞報導所說「積極」聯絡的說法似乎有些出入。
七、不論是對於各家記者還是店家，我都是一五一十的陳述事實，會發展到目前狀況也很驚訝以及難過，媽媽已經70歲，身體本來就不太好，遇到這次事件，做子女的都很擔心，所以也想提醒大家食安要注意及小心。新聞報導中，店家也有說，蛋黃酥中出現蟑螂的機率「很低」，但並不是說發生率為0，不管是多低，只要不是0，都還是可能發生。
八、新聞有說店家說我的說法出爾反爾，首先，家人的朋友本來也是我的朋友，買蛋黃酥給我們吃，所以是送我也是送家人吃；再說，我說媽媽吃到如照片的大小時，發現怪怪的，最後才知道是半截蟑螂，並沒說蟑螂用鑷子從蛋黃酥中夾出來。
九、事件發生後，為何媽媽沒去看醫生，原因之一是因為觀察到目前為止，並沒發生上吐下瀉的情況，我們是普通的消費者，只想提醒大家注意食安問題，僅此而已。
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日前有網友爆料「不二糕餅」販售的蛋黃酥切開之後，發現有一半的蟑螂包在裡頭，立刻引起廣大討論，網友卻意外發現貓膩，發現蟑螂的身體不僅都沒有蛋黃酥餡料，切口也相當平整，懷疑是該爆料者上網造假，真實性還有待考核。
對此，不二糕餅也立刻主動聯繫該網友，除了關心食用者的身體健康外，並希望網友出示購買證明，以及提供剩下的商品以利化驗求證，不過業者透露，該網友在電話中說詞反覆不一，有時說朋友贈送自己沒單據，又說是家人朋友贈送給家人，沒有單據；一下又說蟑螂是家中長輩咬到，又說蟑螂是用鑷子從蛋黃酥裡面夾出來，說詞反覆，最後該網友也無法提供出包的蛋黃酥以及蟑螂屍體，宣稱已經丟棄，讓不二糕餅也表示，雙方對話紀錄與錄音檔均有保留，若是出現誣陷、造假的情況，也將尋求法律途徑，不排除提告。
爆不二糕餅蛋黃酥包蟑螂！事主現身9點聲明回應
隨著不二糕餅的聲明澄清之後，不少人砲火轉攻爆料者，認為根本是「同業抹黑」的手段，連單據都無法提供，且還沒等業者上門就把證據丟棄，過程不是非常合理。對此，爆料者事主也重新編輯貼文，發出9點聲明逐一回應，強調自己沒有要求賠償甚至是有同業抹黑的意圖，並且交代蛋黃酥的來源。以下是9點聲明內容：
一、對於家人吃蛋黃酥時，發現半截蟑螂事件上，一開始就說了，只是希望大家注意食安的重要性，沒有要索賠也沒有要補償。
二、我不是烘焙業者也不是烘焙員工，所以沒有同業中傷的問題。
三、蛋黃酥的來源是家人的朋友，同時也是我朋友，在9月10日去信義區遠百快閃活動購買並且送給我家一盒，既然是送禮，怎麼可能會把發票放在禮盒中，本來不好意思跟朋友要發票，但為了證明清白，還是找了朋友提供相關資訊，朋友沒有保留發票，但是是用信用卡結帳，大約中午左右買到，5盒小盒蛋黃酥+2個紙袋，金額共計1910元，信用卡末四碼因個資問題不方便直接寫出來，但可私下提供給店家去查詢刷卡的消費紀錄。
四、事件發生過程，蛋黃酥9月11日從冰箱取出去微波加熱，為了避免蛋黃酥加熱爆開，所以先用刀劃開（不是整個切半），加熱好後取出給媽媽吃，媽媽吃到如之前照片所示的大小時，覺得怪怪的，一看之下，發現有奇怪的東西並告知家人，家人將異物仔細觀察，發現是半截的蟑螂。
五、有網友對於半截蟑螂形狀感到質疑，但家人當時發現蟑螂時候，就是長這樣了。
六、店家是在下午1點4分才打電話給我，在此之前，我沒收到他們的FB私訊，不論是陌生訊息或垃圾訊息都沒有看到，跟上午新聞報導所說「積極」聯絡的說法似乎有些出入。
七、不論是對於各家記者還是店家，我都是一五一十的陳述事實，會發展到目前狀況也很驚訝以及難過，媽媽已經70歲，身體本來就不太好，遇到這次事件，做子女的都很擔心，所以也想提醒大家食安要注意及小心。新聞報導中，店家也有說，蛋黃酥中出現蟑螂的機率「很低」，但並不是說發生率為0，不管是多低，只要不是0，都還是可能發生。
八、新聞有說店家說我的說法出爾反爾，首先，家人的朋友本來也是我的朋友，買蛋黃酥給我們吃，所以是送我也是送家人吃；再說，我說媽媽吃到如照片的大小時，發現怪怪的，最後才知道是半截蟑螂，並沒說蟑螂用鑷子從蛋黃酥中夾出來。
九、事件發生後，為何媽媽沒去看醫生，原因之一是因為觀察到目前為止，並沒發生上吐下瀉的情況，我們是普通的消費者，只想提醒大家注意食安問題，僅此而已。