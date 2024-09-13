不二糕餅「蛋黃酥包蟑螂」遭轟造假！事主列9點回應　商品來源曝

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▲不二糕餅發出聲明澄清，表示保留相關法律追訴權。（圖/不二糕餅臉書）

▲台中蛋黃酥名店「不二糕餅」最近快閃台北，每天上千盒於半小時就完售，人氣非常高。（圖／翻攝自遠東百貨遠百信義A13 FB）

▲爆料者強調自己並沒有想要索賠或是抹黑的意圖，只是以消費者角度出發，提醒大家注意食安問題。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

▲台中「不二糕餅」蛋黃酥相當出名，不少老饕都愛不釋手，北部南部快閃店都大排長龍。（圖／翻攝自遠東百貨遠百信義A13 FB）

知名糕餅店「不二糕餅」日前遭到網友爆料自家有名的蛋黃酥裡面包蟑螂，貼文在社群發酵，不過由於照片疑點重重，，不二糕餅事後也發出聲明澄清。對此，聲稱自己家人吃到蟑螂蛋黃酥的苦主深夜發出9點聲明，日前有網友爆料「不二糕餅」販售的蛋黃酥切開之後，發現有一半的蟑螂包在裡頭，立刻引起廣大討論，對此，不二糕餅也立刻主動聯繫該網友，除了關心食用者的身體健康外，並希望網友出示購買證明，以及提供剩下的商品以利化驗求證，，讓不二糕餅也表示，隨著不二糕餅的聲明澄清之後，不少人砲火轉攻爆料者，認為根本是「同業抹黑」的手段，連單據都無法提供，且還沒等業者上門就把證據丟棄，過程不是非常合理。一、對於家人吃蛋黃酥時，發現半截蟑螂事件上，，本來不好意思跟朋友要發票，但為了證明清白，還是找了朋友提供相關資訊，四、事件發生過程，，加熱好後取出給媽媽吃，媽媽吃到如之前照片所示的大小時，覺得怪怪的，一看之下，發現有奇怪的東西並告知家人，五、有網友對於半截蟑螂形狀感到質疑，但家人當時發現蟑螂時候，就是長這樣了。七、不論是對於各家記者還是店家，我都是一五一十的陳述事實，會發展到目前狀況也很驚訝以及難過，媽媽已經70歲，身體本來就不太好，遇到這次事件，做子女的都很擔心，所以也想提醒大家食安要注意及小心。八、新聞有說店家說我的說法出爾反爾，九、事件發生後，為何媽媽沒去看醫生，