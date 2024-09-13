SpaceX壯舉完成！史上首次民間「太空漫步」　畫面曝光

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SpaceX的「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，10日在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）成功發射，載著億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）等4人前往太空，並於12日締造歷史，讓被送上太空的「非專業太空人」出艙進行太空漫步，為史上首次。綜合外媒報導，這趟「北極星黎明」的成員，包括自掏腰包資助整項計畫的富豪指揮官艾薩克曼（Jared Isaacman）、任務飛行員美國空軍退役中校波蒂特（Scott Poteet），以及2位SpaceX資深工程師吉利斯（Sarah Gillis）與兼任醫務官的梅農（Anna Menon）。除了艾薩克曼外，其他3人都是首次飛往太空，這也是SpaceX首次有2位員工成為載人太空船任務組員的成員。現年41歲的億萬富翁艾薩克曼，於美東時間12日上午6時52分（台灣時間12日晚間6時52分）率先離開太空船，30歲的SpaceX工程師吉利斯後來也進入太空，成為最早進行這種太空旅行不具官方身分的2位太空人，SpaceX官網全程直播。事後，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson），也在X平台發文大讚：「今天的成功象徵商業太空產業，以及NASA致力於打造充滿活力之美國太空經濟的長期目標，2者的向前大躍進。」這是馬斯克（Elon Musk）的SpaceX，為突破商業太空飛行界限所做的最新、也最高風險的嘗試。過去只有政府旗下太空人在經過多年訓練後，曾完成太空漫步壯舉。