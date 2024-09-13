輝達、台積電ADR續漲逾1%　台股開盤漲101點、台積電再漲10元

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美國昨（12）日公布8月的生產者物價指數以及初領失業金人數，表現大多合乎預期，激勵美股四大指數昨日多數再度走高，只有費半指數小跌0.24%，不過台積電ADR漲逾1%，帶動台北股市今（13）日開盤上漲101.11點、來到21754.36。此外，台股今日收週線。大盤開盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.23點、來到262.35點。權值股開盤全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到950元；鴻海開盤上漲1.5元、來到179元；聯發科開盤上漲5元、來到1160元。美國8月的生產者物價指數年增1.7%，略低於預期的1.8%；月增0.2%略高於預期的0.1%。另外，上週初領失業金人數增至23萬人，略高於預期的22.7萬人，續領失業金人數185萬人則是合乎預期。市場開始將焦點轉向聯準會下週利率決議，美股四大指數普遍收高，道瓊指數上漲235.06點或0.58%，收41096.77點；那斯達克指數上漲174.15點或1%，收17569.68點；標普500指數上漲41.63點或0.75%，收5595.76點；費半指數下跌11.73點或0.24%，收4898.44點。科技五大天王全面走高，Meta上漲2.69%，蘋果小漲0.049%，Alphabet上漲2.34%，微軟上漲0.94%，亞馬遜上漲1.34%。半導體股漲跌互見，輝達續漲1.92%，博通上漲3.97%，美光下跌3.79%，高通下跌0.95%，應用材料下跌1.47%，德儀下跌3.18%，AMD上漲0.61%。台股ADR多數收紅，台積電ADR上漲1.08%，日月光ADR下跌0.21%，聯電ADR下跌1.49%，中華電信ADR上漲0.41%。