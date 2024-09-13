衛冕軍遊騎兵好慘！當家游擊手Seager將動罕見手術　本季宣告報銷

MLB美國職棒上賽季勇奪世界大賽冠軍的衛冕軍德州遊騎兵，本季至今表現則是差強人意，今（13）日又傳出當家5屆全明星游擊手Corey Seager，預計將會進行運動型疝氣手術，等同宣告本季報銷，Seager後續將好好休養等待傷勢復原，但好消息是預計不會影響到新賽季。
Seager將動刀治療 被移至60天傷病名單
遊騎兵在上週就將Corey Seager放進10天傷病名單，不過今天總管Chris Young宣布他要動刀的消息之後，後續預計將把Seager改移至60天傷病名單。而明天將要登板投球的Jacob deGrom，則將會從10天傷病名單歸隊。
而根據大聯盟官網記者Josh Kirshenbaum報導，Corey Seager如今將再度進行運動型疝氣手術，過去他在1月就曾動過這項在大聯盟賽場上，並不常見的手術，不過上次的手術是在左側，此次的手術則是在右側。
Corey Seager去年季後賽首次遭遇疝氣問題時，他起初打算用靜養的方式去恢復，但結果並不順利，因此最終還是選擇動刀，不過這也導致今年他的春訓步調受到影響。本季最終Seager留下132支安打、30轟、74分打點成績，打擊率則為0.278，OPS為0.864。
Seager上季奪世界大賽MVP 達成美、國聯球隊皆拿到壯舉
Corey Seager過去在2022年與遊騎兵簽下一份10年3.25億美金（約新台幣104億元）的鉅額合約，上季他留下出賽119場，掃出33轟、96分打點、打擊率0.327成績。在季後賽17場比賽中，Seager則貢獻6轟、6支二壘安打、12分打點、打擊率0.318的成績，最終幫助遊騎兵奪下隊史首冠，他也收獲世界大賽MVP，達成在美、國聯球隊都拿下世界大賽MVP的壯舉。
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遊騎兵在上週就將Corey Seager放進10天傷病名單，不過今天總管Chris Young宣布他要動刀的消息之後，後續預計將把Seager改移至60天傷病名單。而明天將要登板投球的Jacob deGrom，則將會從10天傷病名單歸隊。
而根據大聯盟官網記者Josh Kirshenbaum報導，Corey Seager如今將再度進行運動型疝氣手術，過去他在1月就曾動過這項在大聯盟賽場上，並不常見的手術，不過上次的手術是在左側，此次的手術則是在右側。
Corey Seager去年季後賽首次遭遇疝氣問題時，他起初打算用靜養的方式去恢復，但結果並不順利，因此最終還是選擇動刀，不過這也導致今年他的春訓步調受到影響。本季最終Seager留下132支安打、30轟、74分打點成績，打擊率則為0.278，OPS為0.864。
Seager上季奪世界大賽MVP 達成美、國聯球隊皆拿到壯舉
Corey Seager過去在2022年與遊騎兵簽下一份10年3.25億美金（約新台幣104億元）的鉅額合約，上季他留下出賽119場，掃出33轟、96分打點、打擊率0.327成績。在季後賽17場比賽中，Seager則貢獻6轟、6支二壘安打、12分打點、打擊率0.318的成績，最終幫助遊騎兵奪下隊史首冠，他也收獲世界大賽MVP，達成在美、國聯球隊都拿下世界大賽MVP的壯舉。