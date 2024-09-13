衛冕軍遊騎兵好慘！當家游擊手Seager將動罕見手術　本季宣告報銷

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MLB美國職棒上賽季勇奪世界大賽冠軍的衛冕軍德州遊騎兵，本季至今表現則是差強人意，，Seager後續將好好休養等待傷勢復原，但好消息是預計不會影響到新賽季。遊騎兵在上週就將Corey Seager放進10天傷病名單，不過今天總管Chris Young宣布他要動刀的消息之後，而根據大聯盟官網記者Josh Kirshenbaum報導，Corey Seager如今將再度進行運動型疝氣手術，Corey Seager去年季後賽首次遭遇疝氣問題時，他起初打算用靜養的方式去恢復，但結果並不順利，因此最終還是選擇動刀，不過這也導致今年他的春訓步調受到影響。，上季他留下出賽119場，掃出33轟、96分打點、打擊率0.327成績。在季後賽17場比賽中，Seager則貢獻6轟、6支二壘安打、12分打點、打擊率0.318的成績，最終幫助遊騎兵奪下隊史首冠，他也收獲世界大賽MVP，達成在美、國聯球隊都拿下世界大賽MVP的壯舉。