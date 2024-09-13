柯文哲被收押是賴清德政治迫害？民調出爐釋出這2項訊息

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民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，遭到羈押禁見，對於柯文哲是否為政治迫害，台灣民意基金會今（13）日公布民調顯示，有54.6%的民眾不同意，28.6%同意、9.6%沒意見。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，該民調顯示出2訊息，主流民意不認為賴清德有政治迫害，但民眾黨悲情訴求已引起某個程度的社會共鳴，距「國人皆曰可殺」仍有一段遙遠的距離。民調以「有人說：柯文哲被收押禁見，是賴清德政府的政治迫害」詢問，問您同不同意這個說法？ 」 結果發現：9.8%非常同意， 18.8%還算同意， 30.1%不太同意， 24.5%一點也不同意， 9.6%沒意見， 7.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，約二成九大致上同意柯案是賴清德政府的政治迫害， 但有高達五成五不同意。對此，游盈隆認為這傳達2訊息，第一，台灣主流民意不認為柯案是賴清德政府的政治迫害；另一個是，有二成九的人認為柯案是政治迫害，意味民眾黨的悲情訴求已引起某個程度的社會共鳴，一場新而可觀的政治衝突已經成形。他提到，柯文哲雖被收押，但距「國人皆曰可殺」尚有一段遙遠的距離。另外，民調也詢問，「 一般說來，您對台灣司法有沒有信心？ 」 結果發現11.6%非常有信心，32.6%還算有信心，30%不太有信心，19.9%一點也沒信心， 4%沒意見， 2%不知道、拒答。游盈隆指出，當柯案鬧得滿城風雨的敏感時刻，台灣社會多數人對司法卻沒有信心，也就是說， 多數人對司法正義的降臨有強烈的不確定感。他認為，這絕非真正民主法治國家的常態，也間接說明為何台灣人期待司法改革如大旱之望雲霓。該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計 、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 9 月 9日至 11 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（ dual frame random sampling ），市話 70%，手機 30% 。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母 體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會 (TPOF) 。