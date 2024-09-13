青木宣親宣佈引退！生涯累積2723支安打　經典賽曾幫日本2連霸

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▲2012年青木宣親轉戰坦帕灣光芒，2017年他又達成生涯美日通算2000支安打紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲青木宣親在大聯盟待過多支球隊，光芒、大都會、皇家、太空人等隊。（圖／美聯社／達志影像）

青木宣親宣佈引退！日本職棒養樂多燕子隊42歲名將青木宣親，青木宣親昨天還有跟球隊一起練習，不過因為養樂多隊已經確定無緣季後賽，為了要訓練年輕球員，以及傳承之後球隊文化，青木宣親決定引退。青木宣親身高才175公分，雖然不是很高大的球員，但是在日職留下不少紀錄，日職史上唯一的連續2季2000支安打，以及連續3年打擊王。2012年青木宣親轉戰坦帕灣光芒，2017年他又達成生涯美日通算2000支安打紀錄，2018年回到老東家養樂多發展。出生年月日：1982年1月5日（42歲）身高體重：175公分、80公斤出生地：日本宮崎縣最高學歷：早稻田大學日職選秀：2003年第四指名加入養樂多經歷：2005、2010年生涯2度200安打2011年轉戰大聯盟2006、2009年經典賽日本隊世界冠軍成員以上資料：