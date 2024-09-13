青木宣親宣佈引退！生涯累積2723支安打　經典賽曾幫日本2連霸

青木宣親宣佈引退！日本職棒養樂多燕子隊42歲名將青木宣親，今（13）日將正式卸下球衣，並且宣布引退消息，預計他在下午將會召開記者會，青木在大聯盟6年，以及養樂多隊約15年時間，棒球生涯資歷十分完整，生涯累積2723支安打，他也是日職現役最年長選手，曾經在2006、2009年經典賽幫助日本隊奪冠。
青木宣親21年生涯 曾多次創下紀錄
青木宣親昨天還有跟球隊一起練習，不過因為養樂多隊已經確定無緣季後賽，為了要訓練年輕球員，以及傳承之後球隊文化，青木宣親決定引退。
青木宣親身高才175公分，雖然不是很高大的球員，但是在日職留下不少紀錄，日職史上唯一的連續2季2000支安打，以及連續3年打擊王。
2012年青木宣親轉戰坦帕灣光芒，2017年他又達成生涯美日通算2000支安打紀錄，2018年回到老東家養樂多發展。
青木宣親在2021年幫助養樂多隊重返榮耀，拿下他自己生涯第一次的日本一總冠軍，他當時也表示：「我就是為了這個（冠軍）才回來的。」
本季多半以代打身分上陣，養樂多隊也漸漸沒有青木的位置，他也變成精神領袖，帶領年輕球員向上，未來可能轉任球隊教練。
青木宣親小檔案：
出生年月日：1982年1月5日（42歲）
身高體重：175公分、80公斤
出生地：日本宮崎縣
最高學歷：早稻田大學
日職選秀：2003年第四指名加入養樂多
經歷：
2005、2010年生涯2度200安打
2011年轉戰大聯盟
2006、2009年經典賽日本隊世界冠軍成員
以上資料：NOWnews運動中心
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青木宣親昨天還有跟球隊一起練習，不過因為養樂多隊已經確定無緣季後賽，為了要訓練年輕球員，以及傳承之後球隊文化，青木宣親決定引退。
青木宣親身高才175公分，雖然不是很高大的球員，但是在日職留下不少紀錄，日職史上唯一的連續2季2000支安打，以及連續3年打擊王。
2012年青木宣親轉戰坦帕灣光芒，2017年他又達成生涯美日通算2000支安打紀錄，2018年回到老東家養樂多發展。
青木宣親在2021年幫助養樂多隊重返榮耀，拿下他自己生涯第一次的日本一總冠軍，他當時也表示：「我就是為了這個（冠軍）才回來的。」
本季多半以代打身分上陣，養樂多隊也漸漸沒有青木的位置，他也變成精神領袖，帶領年輕球員向上，未來可能轉任球隊教練。
青木宣親小檔案：
出生年月日：1982年1月5日（42歲）
身高體重：175公分、80公斤
出生地：日本宮崎縣
最高學歷：早稻田大學
日職選秀：2003年第四指名加入養樂多
經歷：
2005、2010年生涯2度200安打
2011年轉戰大聯盟
2006、2009年經典賽日本隊世界冠軍成員
以上資料：NOWnews運動中心