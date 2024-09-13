果陀驚悚喜劇「穿越門中門」9/22登高雄

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▲《穿越門中門》透過3名女性與一道看似不起眼卻至關重要的飯店連通門，串起懸疑又爆笑的時光之旅。（圖／果陀劇場提供）

果陀劇場翻轉未來的驚悚喜劇《穿越門中門》，改編自英國傳奇喜劇大師艾倫‧艾克鵬（Alan Ayckbourn）驚喜之作，透過3名女性與一道看似不起眼卻至關重要的飯店連通門，串起懸疑又爆笑的時光之旅。從台北穿越到台南演出後，即將於9月22日穿越到高雄市文化中心。果陀版的《穿越門中門》源自2007年舊版「開錯門中門」，睽違16年以全新卡司亮相，包括黃嘉千、黃尚禾、盧以恩、陳大天、Albee（范乙霏）、凱爾。而6人精湛的演技也讓綜藝教母張小燕看完劇後，流連忘返直呼要找瑞蓮(黃嘉千飾)。曾榮獲金鐘獎新進演員獎的盧以恩這次突破以往的角色，飾演2044年的年輕應召女郎波波，劇中遇上富商魏德，原以為單純拿錢辦事，卻意外得知其事業夥伴郝安謀財殺害魏德兩任妻子的秘密，進而引來殺身之禍！危急之際，誤入一道連通門穿越至2024年與2004年，接續撞見第二任妻子瑞蓮與首任妻子小潔，也撞開三位女性的命運。《穿越門中門》全劇有著步步驚魂的懸疑，節奏緊湊，笑料一流，所有的轉折都經過精心鋪排，加上6位演員們精湛的演技，高潮迭起絕無冷場。9月22日高雄市文化中心，9月28日、9月29日台中國家歌劇院。