特企／衝演唱會找住宿不用愁　艾捷天麗大飯店四通八達好方便

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喜歡看演唱會的朋友經常在搶到票後，為了住宿煩惱。今年在台北的演唱會一樣重磅又豐富，場場都值得拚死搶票，那麼，住宿不妨選擇交通便利、各種生活機能便利的艾捷天麗大飯店。位於南京東路四段的艾捷天麗大飯店，離小巨蛋僅有步行約3~5分鐘的距離；離大巨蛋的距離也不遠，位置絕佳，並且附近也有各種知名的餐廳、百貨或是可供逛街購物的商場，的確是住宿的上上之選。若是出差或旅行，艾捷天麗大飯店也不失為住宿的理想選擇，除了附近有捷運台北小巨蛋站，交通十分便利；若有逛街購物的需求，鄰近此處也有微風南京或是信義商圈的各大百貨公司可供選擇；倘若對於展覽有興趣，附近也有松菸文創可以滿足；想要看看台北市區的城市綠地，附近的寧安公園、美仁公園，或是多走幾步也可以到達國父紀念館，讓自己好好的享受半天的慢活時光。想要探訪美食也不是問題，這裡有知名的春水堂、王品牛排，小巨蛋旁的GB鮮釀、國父紀念館左近的江家牛肉麵館、蘇阿姨披薩屋等等，另外還有各種巷弄間的隱藏美食，族繁不及備載。以艾捷天麗大飯店作為住宿真的是一個不錯的選擇。除了附近的生活機能之外，艾捷天麗大飯店的房間也值得一提，整體以暖色系內裝，搭配採光優異的明亮感，整潔舒適的寢具，讓房間給人一種自在又舒服的感覺。房型規劃上從2人到4人都有合適的房型。另外在服務方面，飯店有機場接送以及市區觀光的付費服務，早餐也有中西式的自助餐飲，以商務旅館來說，CP值可以說是非常的高。值得您在拜訪台北時作為您的首選。艾捷天麗大飯店資訊：台北市松山區南京東路四段156號電話：(02)2579-6162