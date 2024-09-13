陳佩琪曝商辦付款明細　卓冠廷驚：柯文哲選後冒出2個新帳戶

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民眾黨主席柯文哲以選舉補助款4300萬元購買個人商辦，柯妻陳佩琪昨（12）日公布商辦的付款明細，不過，民進黨發言人卓冠廷卻質疑，陳佩琪公布的3個戶頭，有2個未出現在柯文哲競選總統時的財產申報，質疑「財產申報是隱匿？還是柯文哲選後開始大理財？」陳佩琪昨受訪時公布帳戶明細，說明購置商辦財源皆為2024年柯文哲選舉補助款，當時分別匯入柯文哲的合作金庫、第一銀行、台北富邦銀行3個帳戶，再以這3家銀行匯出金額購買商辦。對此，卓冠廷在臉書上提出質疑，柯文哲選後「冒出」兩個新帳戶收選舉補助款？陳佩琪秀出「4300萬商辦」細項，想證明選舉補助款進了柯文哲戶頭，柯文哲也真的有付錢買房。不過，卓冠廷說，經核對，4月30日民眾黨匯入2380萬至富邦東門分行、匯入2500萬一銀金如意iLeo數位帳戶、匯入2500萬合庫台大分行，但這三個收到選舉補助款的帳戶裡，只有「合庫台大」出現在柯文哲競選總統時的財產申報，「其他兩個顯然，要不就是選前隱藏，要不就是選後開始大理財」。卓冠廷直言，更有趣的是，柯文哲對爭議金流曾說，錢進了他戶頭才知道，都李文宗弄的，但現在看來柯文哲對自己的金流，並不是「窩不知道」。