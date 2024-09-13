「通膨正在降溫的路上」謝金河：美國經濟穩中求上、問題不大

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全球近期關注美國經濟是否衰退，財信傳媒董事長謝金河指出，根據最新數據，8月CPI已降到2.5%，油價持續下跌，天然氣、農產品等價格回到俄烏戰爭前相對低點，通膨壓力大大減退。回看過去3年升息路徑，美國聯準會有充分降息理由，只是怕降息太猛，讓市場產生經濟衰退聯想，但其實美國經濟穩中求上，問題不大。謝金河以「通膨正在降溫的路上」為題發文指出，美國經濟衰退與否成為全球關注重點，近日公布的核心物價指數上升0.3%，讓市場信心安定不少，道瓊工業指數從低檔拉升近千點，化解股市探底壓力。謝金河表示，從60年長線來看，1980年雷根總統剛剛上任的中東情勢衝擊油價大漲，那年美國CPI到14.8%，利率也寫下歷史最高的20%。這次是俄羅斯入侵烏克蘭，2022年6月時，指數又跑到9.1%，這個衝擊也帶動美國暴力升息。現在更新最新數據，8月CPI已降到2.5%，今年從3.1%逐漸回落到2.5%，再加上油價持續下跌，天然氣、農產品價格回到俄烏戰爭前相對低點，「過去幾年，大家天天嚷嚷的通膨壓力已經大大減退」。謝金河表示，回頭看過去3年的升息路徑，美國聯準會有充分降息的理由，只是怕降息太猛，讓市場產生經濟衰退的聯想。其實美國經濟穩中求上，問題不大。並強調「看問題有很多角度，有人只看今天、明天，有人看3年，更長的看60年，路徑、格局又不完全不一樣」。