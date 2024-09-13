國旅住宿1晚多少錢才不算盤？　調查揭：雙人房合理價2867元

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▲1111人力銀行為了重現台灣之美挽救國旅信心，特地成立「振興台灣觀光旅宿業促進會」。（圖／1111人力銀行提供）

▲ 1111人力銀行指出，單身族群則會因為指名要看特定展覽/演唱會而赴當地遊玩，例如火星人布魯諾等演唱會。（圖／Live Nation Taiwan）

▲中華觀光精品產業協會秘書長張國榮表示，期待全台大大小小夜市的管委會，可以找出各地的在地傳統特色、當地的特色美食，並且建立起各個夜市的文化。圖為樂華夜市。（圖／記者陳韋帆攝）

交通部觀光署公布上半年旅遊業住用率，旅館、民宿客房住用率，較去年雙雙衰退，分別為2.9、3.8個百分點，1111人力銀行特地成立「振興台灣觀光旅宿業促進會」，並公布「揪國旅 救觀光 —上班族旅遊心聲調查」結果，顯示國人最愛的國內旅遊景點類型最多為老街市集、私房秘境，並提到，上班族普遍認為國內住宿雙人房的合理房價一晚應該落在2867元。1111人力銀行「振興台灣觀光旅宿業促進會」還提出三解方希望能搶救國旅。1111人力銀行提到，國內旅遊市況慘淡業者苦不堪言，為了重現台灣之美挽救國旅信心，特地成立「振興台灣觀光旅宿業促進會」，召集人李奇嶽將持續串連全台飯店、旅館、民宿業者，共同整頓市場秩序，致力產業升級。並於今（13）日公布了一份「揪國旅 救觀光 —上班族旅遊心聲調查」問卷，調查期間自2024年8月19日至9月12日，針對1111人力銀行求職會員進行抽樣調查，有效樣本數1,089份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分點。調查顯示，上班族偏愛的國內旅遊以「例假/國定假日」居多，其次則是「平常日加上例假日」以及「連假」出遊。而最常去的旅遊景點類型排名：老街市集44.9%、私房秘境43.1%、排隊美食33.0%、特殊節慶/活動32.1%、渡假村26.6%以及觀光工廠24.7%。而國內旅遊行程考量，也因為身份不同而出現不同結果，已婚有小孩的受訪者偏向配合孩子喜好67.2%、就走就走/時間容易安排35.4%、天數短不影響工作34.7%；而單身者則會因為特定展覽/演唱會78.4%、網紅推薦/節目介紹65.7%、沒去過/好奇58.8%來決定行程。而在選擇住宿地點時會優先考慮：預算房價71.5%、地理位置方便55.0%、網路評價43.1%等。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據交通部觀光署統計，今年第1季國人赴日旅遊人次就高達147.9萬，暑假期間更是親子團指定衝日本玩一波的高峰，加上日幣貶值，使得國人普遍認為國內旅遊性價比不高，因而紛紛轉往國外。調查也透露，上班族普遍認為國內住宿雙人房的合理房價一晚應該落在2867元。曾仲葳指出，家庭出遊多半會以孩子喜好為主，而單身族群則會因為指名要看特定展覽/演唱會而赴當地遊玩，例如火星人布魯諾、Energy到高雄熱情開唱，吸引超過10萬歌迷進場，演唱會經濟發威，高雄2024年上半年的住宿及餐飲業銷售額達489億元，與2020年上半年相比，成長達127％，成長率勇奪六都之冠。暑假才剛結束，不少民眾認為國旅cp值不高，因而寧願選擇出國旅遊，本次調查也指出，上班族認為國內旅遊最應該改善的狀況包括：周末/寒暑假房價昂貴79.8%、房價與住宿品質不成正比59.6%、當地物價哄抬/不合常情50.4%。而進一步問到飯店旅館住宿的狀況時，86.2%認為房價偏高，其次則是淡旺季房價落差太大54.1%、退房時間太早42.2%。整體而言對於國內旅遊僅給出平均61.2的評價。臺北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，今年四月花蓮發生地震後，造成外國旅客指名必訪的花東太魯閣美景有些怯步，影響歐美旅客來台意願，因此建議要振興國旅市場，「密集性的主題活動」絕對有必要，透過活動帶人潮進來，例如近期高雄演唱會場次不斷，還有澎湖花火節、台東熱氣球嘉年華、台北燈節等。他還提到，而，其實對國內旅館業者並不公平。中華觀光精品產業協會秘書長張國榮表示，期待全台大大小小夜市的管委會，可以找出各地的在地傳統特色、當地的特色美食，並且建立起各個夜市的文化。每一個時代久遠的夜市，都有可以傳承的項目，與時俱進，引進新的品項，但也要保有各自的特色，對外的行銷宣傳上，也會比較有利。而推廣台灣伴手禮的部分，若全台都可以買到一樣的商品，那就無法吸引觀光客特地去買，因此每個地方都應該要有自己的獨創商品（當地限定），會增加各地旅客前往購買的意願。伴手禮商店包含文創、觀光工廠等等，可以靠各地縣市政府的力量，結合農會、小農、特色店家，製造出不一樣商品。而中央政府也可以思考，是不是有機會在法規的依據下，協助稍有規模的店家，可以有外國觀光客退稅的資格，來藉此衝高買氣。旅行公會全聯會國旅委員會總召集人林義順表示，疫情結束後國旅大爆發，國旅市場在過去一年出現許多住宿飆漲的亂象。建議未來可以由旅遊業把關，確保旅宿品質，以更優惠的價格提供給消費者完整的旅遊配套，除了住宿之外，交通、景點、伴手禮多方協力，提供更舒適與順暢的旅遊體驗，才能達成旅遊產業的共好。振興台灣觀光旅宿業促進會召集人李奇嶽表示，國人的旅遊消費行為過度集中在例假日，加上這幾年政府做了很多的彈性休假，造成出遊過度集中在例假日以及連假，大量的訂房需求湧現，房價當然跟著水漲船高；另外飯店旅宿缺工現象持續，房務員人手不足，造成房間入住延後退房提早的狀況，讓消費者產生國內旅遊性價比不高的感覺，而給出滿意度61.2的評價。