全球石油需求放緩 汽油預估實際調降0.4元、柴油調降0.5元

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因美國公布8月非農業就業人口數據低於預期、沙國調降10月銷往亞洲原油官價、石油輸出國家組織（OPEC）及美國能源署（IEA）報告顯示全球石油需求成長速度大幅放緩，經中油啟動平穩機制後，下週汽油預估實際調降0.4元、柴油調降0.5元。參考價格為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元；超級柴油每公升27.6元。累算至9月12日之7D3B週均價為71.85美元，較上週74.99下跌3.14美元；新臺幣兌美元匯率32.124較上週32.054貶值0.07元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.4元；經過油價平衡機制，汽油預估實際調降0.4元、柴油調降0.5元。中油預計在9月15日週日中午12時公布下週實際油價調整幅度，可詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。