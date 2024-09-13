不二糕餅再反擊！聲明「蛋黃酥有蟑螂」機率為零、已走司法程序

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▲不二糕餅近日被爆料蛋黃酥內有包蟑螂，結果爆料者反陷入造假疑雲，在社群發酵掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

▲不二糕餅今(13)日中午最新聲明稿（圖／不二糕餅提供）

▲不二糕餅委由律師發出聲明（圖／不二糕餅提供）

台中「不二糕餅」為知名排隊名店，卻被網友爆料說吃蛋黃酥時吃到蟑螂。昨日業者強調，這麼大的異物被完整包入蛋黃酥內的機率很低，並已與蔡姓網友聯絡，想釐清真相。但蔡姓網友昨日深夜卻發文指出，「店家說蛋黃酥中出現蟑螂的機率很低，但並不是0，只要不是0，都還是可能發生」，此舉引發不二糕餅再度發出聲明，強調「此個案發生機率為零」，並強調已走司法程序。蔡姓女網友昨（12）日在臉書社團中發文，他控訴超噁心～不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」，表示外帶一盒不二糕餅的蛋黃酥，長輩吃到一半感覺怪怪的，一看才發現居然吃到蟑螂，且還只剩上半身，另外一半很可能已吃下肚，直指店家食安控管可能有問題。但是此案件疑點重重，包括蟑螂太過乾淨、拿不出購買證據等，引起許多人質疑「造假」，對此，不二糕餅也已聯繫該網友，表示除了關心食用者（女網友母親）的身體健康外，並希望網友出示購買證明，以及提供剩下的商品以利化驗求證，但遭到拒絕。昨日深夜女網友更發文指出9點聲明，包含「店家說蛋黃酥中出現蟑螂的機率很低，但並不是0，只要不是0，都還是可能發生」。對此，不二糕餅今（13）日中午發出最新聲明，表示有非常多網友指出蔡女不合理疑點，但為避免蔡女被過度公審，公司選擇委婉的方式澄清，但蔡女無視公司善意，以文字遊戲擾亂視聽，因此不二糕餅再次強調：「此個案發生機率為0(零)」，此案已委託律師進入司法程序（提出告訴）。