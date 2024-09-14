世界最高夜店將誕生？名符其實嗨翻天　最快2028年有望造訪

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位於杜拜的哈里發塔高度達828公尺，至今仍是世界第一高樓，在全球高樓競逐大賽中，杜拜不僅一枝獨秀，未來還可能包辦前兩名，杜拜阿齊茲(Azizi)房產開發公司推出的阿齊茲塔，已於今年一月動土，並預計高度將來到725公尺，與此同時，未來世界最高的夜店，也將在此開幕。當今世界第二高樓是馬來西亞吉隆坡的默迪卡118摩天大樓（Merdeka 118 Tower），高度達678.9公尺，一舉超越上海中心大廈成為世界第二高樓，該大樓於今年上半年宣告完工建成，並將在年底前正式開放，預計將有許多辦公室移入，包含馬來亞銀行和柏悅酒店（Park Hyatt Hotel）都將進駐，且觀景台位於116樓，將成東南亞最高觀景視野。不過，世界第二高樓的頭銜可能會在數年後隨即被打破，杜拜阿齊茲塔的建設已獲批准並開始動土，開發商兼創辦人阿齊茲，目前地基和打樁的工作正順利進行當中，這座摩天大樓預計將有131層，設有公寓、全套房「七星級」豪華飯店和七層購物中心，整棟大樓的投資已超過16億美元。開發商預計阿齊茲塔將創下多項紀錄，包括世界最高的酒店大廳（11 層）、世界最高的夜店（126 層）和世界最高的觀景台（130 層）。開發商還表示，該建築將打破杜拜最高餐廳，這意味著其 122 層餐廳的高度將高於哈利法塔 122 層At.mosphere餐廳，和杜拜最高酒店客房（位於塔樓 118 層）的記錄。杜拜近年來始終保持高層樓的多項建設紀錄，這座城市對最高建築並不陌生。擁有世界上最高的無邊泳池、世界上最大的天然花園；阿齊茲塔距離杜拜塔也僅約三公里。根據世界高層建築與都市人居學會數據指出，杜拜目前擁有超過 300 公尺（984 英尺）的高層建築，數量超過世界上其他城市，但近期被深圳後來居上。這座阿齊茲塔預計最快將在2028年竣工，並預計會在2025年開始販售建築內的住宅。