「台灣火球男」有望成12強戰力？林振瑋4.1局送8K　球速飆158公里

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「台灣火球男」有望成12強戰力？雖然林振瑋最終無關勝敗，但紅雀1A還是以12：4大勝紅人1A，比賽中林振瑋最快球速來到98.4英里（約158公里），投球狀況相當不錯，有機會成為中華隊在年底世界12強賽的重要戰力。林振瑋本場先發出賽，前3局繳出堪稱完美成績，不僅讓紅人1A打線9上9下，其中更包含5次三振，K攻驚人。4局下雖然被接連敲安，但穩穩抓下最後2個關鍵出局數，度過危機。教練團試圖讓林振瑋續投，不過在他又投出1次四壞球保送，隨即就被換下場休息，最終靠著打線爆發，紅雀1A以12：4擊敗紅人1A。值得一提的是，林振瑋該場最快球速，達到98.4英里（約158公里）。先前世界12強中華隊舉辦的選訓會中，曾宣布60人大名單中，包含旅外8人，且多為投手。以林振瑋的狀況來說，在球團願意放行的前提下，有機會入選成為重要戰力。