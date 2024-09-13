「台灣火球男」有望成12強戰力？林振瑋4.1局送8K　球速飆158公里

「台灣火球男」有望成12強戰力？效力於聖路易紅雀1A的旅美台將林振瑋，今（13）日為球隊在季後賽中先發，出戰辛辛那提紅人1A，主投4.1局，失掉2分，僅1分非自責失分，且狂飆出8K。雖然林振瑋最終無關勝敗，但紅雀1A還是以12：4大勝紅人1A，比賽中林振瑋最快球速來到98.4英里（約158公里），投球狀況相當不錯，有機會成為中華隊在年底世界12強賽的重要戰力。
守備失誤掉分 打線爆發助陣
林振瑋本場先發出賽，前3局繳出堪稱完美成績，不僅讓紅人1A打線9上9下，其中更包含5次三振，K攻驚人。4局下雖然被接連敲安，但穩穩抓下最後2個關鍵出局數，度過危機。
比賽進入5局下，林振瑋發生守備失誤，表現出現動搖，被對手敲出適時的二壘安打，掃回2分，將比分改寫為2：2平手。教練團試圖讓林振瑋續投，不過在他又投出1次四壞球保送，隨即就被換下場休息，最終靠著打線爆發，紅雀1A以12：4擊敗紅人1A。
飆158公里火球 有望入列12強名單
林振瑋本場比賽先發，使用74球投完4.1局，僅被敲3支安打，失掉2分，只有1分是自責失分，共飆出8次三振、2次四壞球保送，賽後防禦率為2.08。值得一提的是，林振瑋該場最快球速，達到98.4英里（約158公里）。
先前世界12強中華隊舉辦的選訓會中，曾宣布60人大名單中，包含旅外8人，且多為投手。以林振瑋的狀況來說，在球團願意放行的前提下，有機會入選成為重要戰力。
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林振瑋本場先發出賽，前3局繳出堪稱完美成績，不僅讓紅人1A打線9上9下，其中更包含5次三振，K攻驚人。4局下雖然被接連敲安，但穩穩抓下最後2個關鍵出局數，度過危機。
比賽進入5局下，林振瑋發生守備失誤，表現出現動搖，被對手敲出適時的二壘安打，掃回2分，將比分改寫為2：2平手。教練團試圖讓林振瑋續投，不過在他又投出1次四壞球保送，隨即就被換下場休息，最終靠著打線爆發，紅雀1A以12：4擊敗紅人1A。
飆158公里火球 有望入列12強名單
林振瑋本場比賽先發，使用74球投完4.1局，僅被敲3支安打，失掉2分，只有1分是自責失分，共飆出8次三振、2次四壞球保送，賽後防禦率為2.08。值得一提的是，林振瑋該場最快球速，達到98.4英里（約158公里）。
先前世界12強中華隊舉辦的選訓會中，曾宣布60人大名單中，包含旅外8人，且多為投手。以林振瑋的狀況來說，在球團願意放行的前提下，有機會入選成為重要戰力。