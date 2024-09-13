權值股盤中軟腳！指數一度翻黑　非電領軍！台股午盤漲53點

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美國最新通膨數據合乎預期，投資人觀望下周聯準會利率決議，美股四大指數昨（12）日漲多跌少，其中費半指數逆勢走跌，不過台積電ADR收漲逾1%，也帶動台北股市今（13）日開在盤上、上漲119.11點，盤中最高來到21796.39點，不過盤中隨著台機電回測平盤，拖累大盤一度翻黑，來到21643.22點，不過在非電族群的撐盤下，午盤上漲53.52點或0.25%，來到21706.77點。大盤遇壓一度翻黑，不過中小型股卻走出不同行情，櫃買指數一路開高走高，午盤更是要挑戰來到今日高點，上漲1.84點或0.7%，來到263.96點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、喬福、中信金、新復興、均豪；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、萬潤、新復興、均豪、鴻海。壓抑大盤一度翻黑的主因就是台積電，台積電以955元開出、上漲15元，不過盤中遇壓一度翻黑，下跌1元，午盤則是有來到盤上，上漲1元或0.11%，來到941元；鴻海也同步開高走低，以179元開出，不過隨後遇壓翻黑，午盤下跌1元或0.56%，來到176.5元；聯發科也同步開高走低，以1160元開出，盤中最高一度來到1165元，盤中下跌20元或1.73%，來到1135元。