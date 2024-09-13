Sandy生二胎只花3分鐘！「帶妝髮去醫院」遭家人虧：生兒還走秀？

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▲吳姍儒順利生下女兒。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）

▲吳姍儒的老公還特別帶了花束回家，十分浪漫。（圖／吳姍儒IG）

吳姍儒（Sandy）和帥氣老公王陽開結婚2年，去年（2023）誕下兒子「Mason小初一」，日前宣布生下女兒「蒔五」，順利晉升二寶媽，今（13）日凌晨吳姍儒也在IG分享自己的生產過程，注重形象的她不但帶妝上陣，整個生產過程還只有3分鐘，她沒有任何的表情猙獰，讓家人都看傻眼。吳姍儒發文透露，自己已經生過一胎，因此希望第二胎也能夠比照辦理，然而卻事與願違，「當你以為一切都可以比照辦理，實在不然，沒有任何一場生命的開幕秀是可以比照辦理的。」她表示，女兒出生當天她還在吃飯逛街，但身體的狀況來得突然，她緊急聯絡安排協商，「確保初一有人好好照護，邊陣痛邊把家裡最後打點好。」將一切都處理好後，吳姍儒還在瑜珈墊持續伸展緩解陣痛的壓力，在出發去醫院前，她撥了電話請妝髮來將自己打點好，「我有簡單綁好辮子，上好氣色的妝才出發，家人說我很誇張到底是去生小孩還是走秀？」她也表示，「我說生產本身就是一件狼狽到極點的事情，允許狀況下，我絕對不要讓自己狼狽地經歷這一切。」浪漫的老公也還是浪漫帶了花趕回家，這次吳姍儒只花了3分鐘就順利生產，她回頭看影片，由於自己的表情平靜，沒人看得出來她在用力生產，「我幾乎沒有任何表情、沒有鬼哭神嚎、沒有青筋暴露…就是既平靜又安穩地自然產下蒔五寶寶。」儘管產後還是有各種不適，甚至痛到爆哭，她還是不斷鼓勵自己「我很棒」，勵志的過程讓不少粉絲十分感動。