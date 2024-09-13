碳權題材再發威！碳交易平台於10月2日上線　概念股今日群起走高

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國內碳交易平台預計將於10月2日上線，可望有國內第一筆碳權交易。因此激勵碳權概念股今（13）日股價走高，指標股之一的華紙開低走高，盤中一度最高來到20.35元、漲逾5%，午盤精誠、順德漲逾5%，台塑漲逾4%。國內碳交易平台將於10月2日上線，9日環境部召開第5次碳費費率審議會，經過4小時討論，決議一般費率區間為每噸300至500元，預計2030年調升到1200至1800元；預計9月底、10月初將進行最後一次審議會拍板。原則上兩年檢討一次，初步規劃分成2025至2026年、2027至2028年、2029至2030年三階段，並逐年調升費率。委員們也花費較多時間聚焦「2030年以後」的費率，建議在2030年後，意即2031年開始，費率能調升至每噸1200至1800元左右。不過，明年僅先試行申報今年的排碳量、暫不需繳費，直到2026年才須依2025年排放量與適用費率繳費。氣候變遷署副署長黃偉鳴指出，第六次會議將在9月底至10月初召開，應該是費率的最後一次審議會，對於費率會有更具體的結論。也因此激勵碳權概念股股價走高，截至午盤精誠、順德漲逾5%，台塑漲逾4%，伊雲谷、台塑化、台半、三福化漲逾3%，華紙、裕隆、凌群、東雲漲逾2%。其中指標股華紙開低走高，盤中最高一度最高來到20.35元、漲逾5%。