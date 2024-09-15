中共官媒常客！抖音10大台灣名嘴　背景看這：政治人物多

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，遭到羈押禁見，中國國台辦也聲援，怒批賴清德政府製造「綠色恐怖」，追殺不認同台獨的各界人物，民進黨則反擊，並提到澳洲智庫曾點名最常被中國官媒利用的「十大台灣名嘴」，有助於中共認知作戰，而這十大名嘴，分別為介文汲、賴岳謙、郭正亮、蔡正元、帥化民、謝寒冰、唐湘龍、趙少康、栗正傑，以及王鴻薇。澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）在去年發表研究報告，指在YouTube平台上，由至少30個頻道組成的網絡，推廣親華與反美立場的影片，而這項宣傳被ASPI命名為「皮影戲」（Shadow Play）。另，據台灣資訊環境研究中心發表報告指出，中國官媒經常在抖音頻道發布台灣「名嘴」的言論，包含介文汲、賴岳謙、郭正亮、蔡正元、帥化民、謝寒冰、唐湘龍、趙少康、栗正傑，以及王鴻薇等人最常被引用，這些言論被視為有助於中國創造偏頗的台灣形象、建立符合中國利益的「世界觀」。介文汲已退休中華民國外交官，曾任駐紐西蘭代表（大使級），畢業於國立政治大學公行系學士、國立政治大學外交研究所碩士、比利時布魯塞爾自由大學國際關係系雙碩士。賴岳謙為退役陸軍政戰上校，曾任親民黨發言人、中視獨董、《中時電子報》社長、實踐大學教務長、實踐大學學務長、政大外交系兼任副教授；被視為泛藍、統派、親中派等立場。郭正亮曾任中華民國羽球協會理事長、行政院體委會副主委，第5－6屆和第9屆民進黨籍立委，不過，2023年5月19日，郭正亮自行宣布退出民進黨，活耀於名嘴圈；現為中國文化大學國際企業管理學系副教授、美麗島電子報副董事長和媒體評論人。蔡正元北京清華大學法學博士，美國哈佛大學公共政策碩士，曾任中國國民黨義務副祕書長，三重汽車客運股份有限公司總經理、國民大會代表、台北市第四選舉區立法委員、中國國民黨政策會執行長及代理發言人、孫中山紀念圖書館董事長、內湖國際獅子會會長、國會政黨聯盟總顧問，目前仍為國民黨籍。帥化民中華民國退役陸軍中將退役，曾為國民黨立委、曾任國政基金會委員、國防委員會召委、國防管理學院院長、聯勤留守署長、陸軍158師472旅長，現任中華民國國家安全促進協會理事長。謝寒冰淡江大學中文系，曾為旺報網路總監、中時電子報經理、TVBS記者、蘋果日報組長，目前活耀於名嘴圈。唐湘龍曾任職遠見雜誌、中時晚報，現為飛碟電台、Yahoo TV《風向龍鳳配》主持人；其立場深藍，曾有「藍軍教父」的稱號，自稱主張「華統」，對統一的追求是「民族統派」或「民主統派」。趙少康曾任三屆立法委員、兩屆台北市議員、行政院環境保護署署長，現仍有國民黨黨籍，在2024年中華民國總統選舉中，與國民黨總統候選人侯友宜搭檔參選副總統，之後敗選告終。栗正傑退役少將，活耀於名嘴圈，他曾自豪，在軍中帶過的軍隊不下10萬，大家都叫他小栗旅長，而他帶過這麼多部隊，敢跟全國觀眾講，就是讓每一個人平平安安退伍回家，沒有出過一件事。王鴻薇原為新聞記者，2006至2013年初代表新黨、2013年至2023年初代表國民黨，共連任五屆台北市議會議員，2017年起兼任國民黨文化傳播委員會副主任委員；2023年1月在立委補選中當選；2024年當選連任。