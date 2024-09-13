沒有羞恥心！中國男足0:7慘敗日本　球員還「大包小包」忙幫代購

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中國男足在2026世界盃亞洲區資格賽第三輪，首戰以0:7慘敗日本，第二場在先進球又多打一人的情況下，慘遭沙烏地阿拉伯絕殺，以1:2輸球，苦吞二連敗，根據中國《東方體育日報》報導，在首戰0:7不敵日本後，《東方體育日報》報導中指出，中國男足目前教練團多半為外籍教練，《東方體育日報》表示外籍教練不太可能向中國本土教練，每晚查房，看球員有沒有在房間，加上外籍教練多半一天只會訓練一次，讓球員有經歷可以在訓練後還出門逛街等。目前中國男足在世界盃資格賽第三輪兩場比賽下來，吞下2敗，首勝尚未開張，淨勝球為-8，在C組排名暫時墊底，中國男足下一戰將對上澳洲，目前中國球迷普遍抱持悲觀心態，並期盼不要再像對日本一樣慘敗。