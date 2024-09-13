通膨正在降溫的路上？謝金河：3大商品價格回到相對低點

美國8月的生產者物價指數年增1.7%，略低於預期的1.8%；月增0.2%略高於預期的0.1%。另外，上週初領失業金人數增至23萬人，略高於預期的22.7萬人，續領失業金人數185萬人則是合乎預期。市場開始將焦點轉向聯準會下週利率決議，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，通膨正在降溫的路上。
謝金河指出，這幾天，全球都在關注美國經濟是否衰退？前天公布的核心物價指數上升0.3％，讓市場信心安定不少，道瓊工業指數從低檔拉升近千點，化解了股市探底的壓力。
他提到，觀察紀錄過去60年及最近四年的美國CPI走勢，從60年的長線看，1980年雷根總統剛剛上任的中東情勢衝擊油價大漲，那年美國CPI到14.8%，利率也寫下歷史最高的20%。這次是俄羅斯入侵烏克蘭，2022年6月，這個指數（CPI）又跑到9.1%，這個衝擊也帶動美國的暴力升息。
而最新CPI數據顯示，美國8月CPI已經降到2.5%，今年從3.1%逐漸回落到2.5%。此外，最近油價持續下跌，WTI最低每桶到66.22美元，北海油每桶到69.29美元，天然氣、農產品價格都回到俄烏戰爭前的相對低點。謝金河表示，「過去幾年，大家天天嚷嚷的通膨壓力已經大大減退。」
謝金河認為，回頭看過去三年的升息路徑，聯準會主席鮑爾有充分降息的理由，只是怕降息太猛，讓市場產生經濟衰退的聯想。謝金河認為，美國經濟穩中求上，問題不大。
謝金河強調，看問題有很多角度，有人只看今天、明天，也有人看三年、更長的看60年，路徑、格局又完全不一樣！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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他提到，觀察紀錄過去60年及最近四年的美國CPI走勢，從60年的長線看，1980年雷根總統剛剛上任的中東情勢衝擊油價大漲，那年美國CPI到14.8%，利率也寫下歷史最高的20%。這次是俄羅斯入侵烏克蘭，2022年6月，這個指數（CPI）又跑到9.1%，這個衝擊也帶動美國的暴力升息。
而最新CPI數據顯示，美國8月CPI已經降到2.5%，今年從3.1%逐漸回落到2.5%。此外，最近油價持續下跌，WTI最低每桶到66.22美元，北海油每桶到69.29美元，天然氣、農產品價格都回到俄烏戰爭前的相對低點。謝金河表示，「過去幾年，大家天天嚷嚷的通膨壓力已經大大減退。」
謝金河認為，回頭看過去三年的升息路徑，聯準會主席鮑爾有充分降息的理由，只是怕降息太猛，讓市場產生經濟衰退的聯想。謝金河認為，美國經濟穩中求上，問題不大。
謝金河強調，看問題有很多角度，有人只看今天、明天，也有人看三年、更長的看60年，路徑、格局又完全不一樣！
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