年節獎金變禮券！台鐵工會揚言罷工　陳世凱：已請高層與員工溝通

我是廣告 請繼續往下閱讀

中秋節連續假期將至，交通部長陳世凱今（13）日表示，今年的連假特殊的是中間1天沒有放假，但仍會以4天假期的規格辦理疏運措施，預估全天的交通量110萬車公里。另外，針對台鐵企業工會不滿將以禮券的形式發放年節獎金，不排除發動罷工投票，他則表示，已有交代台鐵公司高層要跟員工好好地溝通、協調，並且不忘感謝高速公路局、台灣鐵路公司、台灣高鐵公司等單位人員固守崗位，幫助所有用路人順利返鄉與旅遊。陳世凱今日在高速公路局視察中秋節國道交通疏運情形，會後接受媒體聯訪談到，今年的連續假期特殊的地方在於，中間1天沒有放假，也就是說要比照去年，透過4天假期的規格辦理疏運措施。他也表示，交通部目前為止預估全天的交通量110萬車公里，這個數據相比去年的116萬車公里來得略低，所以今年也會加強輸運措施，能讓所有的用路人便利使用高速公路，因此非常感謝高速公路局、台灣鐵路公司、台灣高鐵公司的人員，能在所有的民俗節慶當中固守崗位，才讓所有的國人，順利返鄉或旅遊。另一方面，針對台鐵企業工會不滿原本中秋節的1500元年節獎金，將以禮券形式發給員工，不排除將發動罷工投票，陳世凱指出，交通部一向支持逢年過節的獎勵，「我知道最近台鐵公司裡面，員工跟同事之間有一點意見的不同，我也已經交代台鐵公司的董事長跟總經理，好好地跟員工溝通跟協調，希望所有員工固守崗位的同時心情也都要很開心心，能夠跟公司的好好地配合，協助所有的國人在疏運的過程當中順利的返鄉跟旅遊。」