民眾黨改變策略！他曝：北檢被看破手腳　柯文哲拒抗告對賭2個月

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押禁見，不過柯文哲決定放棄抗告，捍衛自己清白。前立委郭正亮說，民眾黨原本要號召小草聲援，不過現在想通了，讓柯文哲要與檢察官「對賭」2個月，因為北檢已經被看破手腳。郭正亮分析，檢方目前只有掌握柯文哲圖利的證據，但始終找不到金流，未來的局面會變成，台北市前副市長彭振聲的金流，比柯文哲更可疑，因此北檢的策略，要讓彭振聲出來咬柯文哲，否則沒有證據、單憑口供，有可能判國內第3大黨的主席圖利罪成立嗎？郭正亮也提到，民眾黨立法院黨團總召黃國昌用更高的層次來挑戰京華城案，若給予京華城特殊案處理就是違法，那難道所有參與其中的官員都違法？何況京華城案是除了台北市，其他五都也都根據內政部所訂定的《都市計畫法》，納入5種容積獎勵事由，才讓台北都發局、都委會委員對這個案件產生不同意見、爭議。郭正亮認為，檢方若找到金流對象，案件就會直接進入審判程序，否則會轉往圖利罪的辯論，而圖利罪目前應該往2個層面研究，首先為柯文哲的主導程度有多少，其次為容積獎勵是否違法。