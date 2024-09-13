李炳輝狀況好日賺1千！聞江蕙罹癌驚：她是好人　曝兩人私下交情

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲75歲資深藝人李炳輝因為一首〈流浪到淡水〉爆紅。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲聽到江蕙罹癌的消息，李炳輝驚呼：「她生病嗎？」坦言江蕙是個很好的人。（圖／江蕙臉書）

▲李朝永和阿姑現身活動，透露晚上就要馬上飛出國。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

75歲資深藝人李炳輝因為一首〈流浪到淡水〉爆紅，固定會在市場賣唱以維持經濟狀況。今（13）日他出席華視中秋聯歡餐會，受訪時提到目前身體狀況都還好，會定期到醫院去做復健，靠著當街頭藝人一天可以賺超過1千元，聽聞江蕙罹癌一事，他十分震驚，也坦言去年（2023）江蕙的助理才有去探望他，希望對方的身體早日康復。李炳輝坦言，目前還是會請長照來照顧，「每個星期來兩次，我們也很感謝大家，感謝社會各界人士對我們關心。」李炳輝透露，他的手腳都需要復健，目前還是在菜市場固定唱歌，情況好的時候一天可以賺到1千多，「現在經濟狀況沒有很好，要滿足。」李炳輝透露自己的演出時間，「週二到週日，到中午12點，靠大家打賞，很感謝大家，最近也有接些公益活動，祝大家身體健康，萬事如意。」被問到尾牙目前已經有人來詢問了嗎，李炳輝表示目前還沒有，但大家都對他很好，也很感謝紀寶如都會提供工作給他，「很感謝康康，聽到我生病就派助理來看我。」聽到江蕙罹癌的消息，李炳輝驚呼：「她生病嗎？」坦言江蕙是個很好的人，之前中風，江蕙還特別派助理來看他，去年過年也有去探望他，「演出時候都會唱她的〈惜別的海岸〉，遇到她會叫他江老師，祝江蕙老師病趕快好。」李朝永和阿姑現身活動，透露晚上就要馬上飛出國，阿姑的生活非常豐富，接下來要去地中海、米蘭、法國、西班牙等歐洲國家，這次去是20幾位朋友一起，會共去13天，在船上度過中秋節，這趟旅程一個人30萬，會坐商務艙。