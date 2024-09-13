周湯豪演唱會門票今開賣！4分鐘就完售　粉絲哀號求加場　

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▲周湯豪演唱會4分鐘完售，他揪粉絲穿著白色與銀色，一起裝扮自己。（圖／環球音樂提供）

「潮流icon」周湯豪（NICKTHEREAL）的「REALIVE」演唱會，獲國際知名設計大獎雙料肯定，2024全面豪華升級為「motorola呈獻 周湯豪REALIVE（R2）特仕版」演唱會，於11月23日光榮返航台北小巨蛋。今（13）日中午門票開賣，4分鐘即秒殺完售。許多沒買到票的粉絲紛紛到他的IG哀號，希望可以再加場。對此，主辦單位Live Nation Taiwan與唱片公司環球音樂表示正在研議中。昨晚周湯豪於IG開直播，除了預祝粉絲搶票順利，也感謝粉絲的支持讓「REALIVE」巡迴2年後，還能以「REALIVE（R2）特仕版」升級返場，他表示「為什麼沒有做一個新的演唱會，相信有看過『REALIVE』都知道，這場演唱會不是那麼好被超越的，大家想看的經典留下來，再加入新東西優化，我也不要老王賣瓜，但這場演唱會不是只有炸，而是炸到翻！」除了VIP區緊黏舞台，光歌單也會唱很多沒有發行的歌。昨晚不少粉絲擔心搶不到票，在直播時已向周湯豪敲碗加場與巡演，他笑回「你們不要一直叫我加場，一場演唱會到2年還可以返場，我答應你們的我都有做到，看你們明天的表現了。」粉絲也以行動回應對周湯豪的承諾，果然門票一開賣才4分鐘就被搶光，依舊還是有搶不到票的粉絲在周湯豪社群留言區哀鴻遍野、敲碗加場。對於是否加場？主辦單位Live Nation Taiwan與唱片公司環球音樂表示研議中，而售票系統目前已關閉進行清票，預計將於下午4點釋出清票。對於已經買到票的粉絲，周湯豪也提醒，粉絲記得當天的dress code為白色與銀色，一起裝扮、升級自己，與他一起開趴同歡。