iPhone 16開賣！兆豐、國泰世華刷卡購機全攻略　最高可省1.5萬元

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iPhone 16今（13）日開放預購，看準商機的發卡銀行也同步推出優惠，兆豐銀行線上線下同步祭出購機優惠，指定平台分期滿額最高合計可拿到3100元回饋；國泰世華銀行則是最高享13%回饋，搭配小樹點即時折抵，無痛換機最高可省1.5萬元。蘋果iPhone 16備受各界矚目，今日開放預購，兆豐銀行線上線下皆推出優惠，針對STUDIO A、中華電信、台灣大哥大等9大平台分期滿額登錄最高送1300元回饋，蝦皮購物買iPhone 16 Pro或iPhone 16 Pro Max新機，領券現折1600元，分期滿額登錄最高拿1500元回饋，合計最高可拿3100元。兆豐銀行表示，今年已是第6度加入iPhone購機優惠戰局，根據往常數據，近年主要刷卡購機族群集中在41歲到50歲的年齡層，年過50歲的中高齡消費者，願意嘗鮮買新機則有超過6成比例都是男性，以4萬多元的中價位為大宗。願意買最大容量1TB的高達75%是女性，判斷與女性喜愛拍照紀錄生活有關。兆豐銀行表示，除了刷卡到指定平台享有折價優惠外，兆豐卡友專屬Apple Rewards Store最高還可分到12期0利率，輸入折扣碼又可享2%回饋。一次付清的民眾可搭配專屬Apple Rewards Store輸入優惠碼就能享有2%回饋金無上限優惠，搭配兆豐e秒刷鈦金卡，還可再獲得3%回饋。舉例來說，分期購買iPhne 16 Pro Max，原價51900元，蝦皮購物領券現折1600元、刷卡滿額登錄再送1500元刷卡今，等於實際花48000元、約94折可入手新機。國泰世華銀行表示，即日起到9/30前，使用蝦皮購物刷國泰世華蝦皮購物聯名卡購買iPhone 16新機，單筆刷卡滿額並登錄最高享7.5%蝦幣回饋，搭配原卡權益及上市加碼共5.5%蝦幣回饋，最高可享有13%回饋。另刷CUBE卡則是即日起到9/23前在蝦皮購物、PChome 24h購物及momo購物網等電商購買新機，單筆刷卡滿額並登錄最高享8%刷卡金回饋，切換至「玩數位」權益最高享3.3%小樹點回饋，回饋最高達11.3%。即日起到11/30在Apple直營門市及線上商店分期消費並登錄，享有5%回饋，優惠時間延長且名額更多。國泰世華表示，刷卡搭配小樹點即時折抵服務，最高折抵30%，若再搭配刷卡回饋，可以不到6折價錢換新機。舉例來說，CUBE卡友在3大電商刷卡預購iPhone 16 Plus 256g，市價36400元，最高3.3%回饋計算可拿到1200點小樹點，登錄成功再享3000元刷卡金回饋，可以選擇自行累積的小樹點折抵該筆刷卡金額的30%，最多可以折抵到10920元，總計回饋折抵總價值超過15120元。