上任行政院發言人！李慧芝喊全新挑戰「準備好承擔新任務」

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行政院昨宣布，新任發言人由民視國際新聞製作人兼主播李慧芝。對此，李慧芝今（13）日透過臉書表示，這項工作對她是一項全新的挑戰，作為行政團隊的一員，她將持續強化政府與社會的溝通，搭建起訊息暢通的平台。李慧芝透過臉書表示，她今天正式上任成為行政院發言人，感謝 行政院長卓榮泰的支持與肯定，也謝謝這段期間代理發言人謝子涵帶領同仁持續努力。李慧芝提到，這是一個全新的挑戰，作為行政團隊的一員，她將持續強化政府與社會的溝通，搭建起訊息暢通的平台，「我相信唯有良好的溝通，才能建立起更穩固的信任」。李慧芝表示，她會運用過去累積的經驗，將國家政策清晰地傳遞給每一位國人，藉此扮演好發言人的角色，「我已經準備好承擔新的任務，不僅是傳遞政策，更要促進政府與國人之間的對話，一起攜手迎向更好的未來」。