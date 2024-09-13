建商衝了！928檔期全台推案逼兆元　專家示警2危機：有走下坡跡象

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▲全台歷年928檔期推案量變化。（圖／591新建案提供）

▲近2年，六都加新竹縣市928檔期推案量變化。（圖／591新建案提供）

2024全年「保底2兆」幾乎已成定局！根據591新建案調查，今年928檔期六都及新竹地區推案量合計9776.5億元，直逼兆元的巨量不僅較去年大增3千億、年成長逾4成，再度寫下單一檔期史上新高。當中以台北市一地就湧進2500多億，占全台近4分之1。建商地照買、案照推，不過，專家也提醒有2大危機，已現走下坡跡象。591新建案分析，受惠上半年房市買氣爆棚，建商還是「地照買、案照推、房照賣」，信心絲毫未受影響，像台北、桃園及台中等地受惠百億大案點火，紛紛刷新區域新高紀錄，新北、台南及高雄也都同步重返高檔，若再計入年初329的7800多億元，今年光兩大檔期就累積近1.8兆案量，隨著年底還有多檔指標案醞釀，全年「保底2兆」幾成定局，可說是相當瘋狂的一年。台北市登頂928檔期推案王，關鍵在於北投、文山及南港等區突飛猛進所致。以量體最大的文山區，光「元利四季莊園」、「信義富境」、「將捷旅境.」就聯手包辦765億、近3千戶量體，案量更是第二名大安區2倍多，再來南港、北投也各自有逾200億左右案量公開，可說是這次北市推案生力軍。新北928總銷水位1819億元，直逼2022年締造的1900億高峰；且進場個案數達60件，較去年增加逾2成，都印證建商信心火熱。而當前新北由於成屋較少，基本上以預售、預推案為大宗，同時又有雙北龐大買盤支持，整體銷況仍是「四季如夏」，常見的大樓2、3房仍是供不應求，更催生出許多快銷案，絲毫未受市場風雨干擾。桃竹部分則呈現兩樣情，桃園市去年因延推案導致水位較低，如今在醞釀一年後迎來爆發，像這次不僅總銷高達1400多億，推案個數89件也是全台最多，年增分別高達6成、8成，其中又以小檜溪、中路等地為主要戰場。唯一量縮的新竹地區，由於蛋黃區持續冷靜，這兩年由基期相較低的蛋白區如湖口、寶山等地撐起半邊天。台中這次新案連發，建商看好設廠、就業等題材積極搶灘，總銷一口氣飆到近1900億史上最高，熱區如北屯、西屯等區，分別都有超過400、600億元案量釋放。不過在限貸風暴影響下，買方態度與建商出現落差，許多投資客及首購族姿態趨向保守，部分外圍地區更傳出來人及銷況雙雙疲軟的消息，是否會一路冷到年底，值得觀察。這幾年熱到不行的南二都，本次表現皆相當不俗，像台南市因去年基期較低，今年除了在永康區有百億指標案登場，南科周邊也有量體逾百戶的大樓案登場，帶動量能反攻至500億元以上。而高雄這次以中小型個案為主，推案熱區仍集中在北高雄左營、楠梓及橋頭一側。惟目前受制於房貸緊縮，兩地均面臨投資買盤熄火，首購及換屋等自住客追價力道鈍化等現象，新案去化明顯放緩，銷況從上半年一屋難求轉為個案表現。591新建案總編輯李忠哲提醒，新青安嚴審和限貸令來勢洶洶，且近期台股上沖下洗都持續衝擊市場信心，與上半年相比，部分案場來人和銷況確實有走下坡的跡象。接下來還有央行Q3理監事會議、美國大選等重要議題披掛上陣，市場可說暗流洶湧，民眾最好要保持晴天備傘如降低槓桿、提高預備金等準備，才能應付突如其來的變化。