WTT澳門冠軍賽／鄭怡靜慘被中國王曼昱1:3逆轉　無緣晉級女單4強

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鄭怡靜落敗！2024WTT澳門冠軍賽今(13)日進行8強賽，台灣一姊鄭怡靜強碰中國名將王曼昱，經過1個月的休息與調整，鄭怡靜本周在WTT澳門冠軍賽重返賽場，前2輪分別擊敗台灣好手簡彤娟和泰國一姐帕拉南，今日與高居世界第3的中國名將王曼昱爭4強門票，鄭怡靜正手拍出擊，可惜對手攻勢更快，無法順利逆轉。鄭怡靜下半局要回8比6、2分領先，被追成8:8後，鄭怡靜又以10:8逼出2個局點，11：8先下一城。進入第2局，鄭怡靜碰上了亂流，連續幾次接發球失誤，雖然追到6:8，還是讓王曼昱以10:6逼出4個局點，鄭怡靜以6：11讓出。第3局鄭怡靜以3:1開局，可惜接著連失3分遭反超，鄭怡靜隨後又因失誤出界，給了王曼昱1個局點機會，沒能化解之下，以9:11連失2局，總局數1比2遭逆轉聽牌。鄭怡靜第4局又領先，但在3:4遭反超後喊出暫停，到場邊與教練討論戰術，但暫停過後連續失誤。鄭怡靜局末一度追到6比8僅2分差，無奈關鍵時刻沒能一鼓作氣追上比分，最終以7：11落敗，宣告無緣4強。