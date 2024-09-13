WTT澳門冠軍賽／鄭怡靜慘被中國王曼昱1:3逆轉　無緣晉級女單4強

鄭怡靜落敗！2024WTT澳門冠軍賽今(13)日進行8強賽，台灣一姊鄭怡靜強碰中國名將王曼昱，鄭怡靜首局正手攻勢凌厲，以11:8先下一城，可惜接下來以6：11、9：11、7：11連輸3局，苦吞對戰4連敗，也宣告無緣女單最終4強。名列世界第10的鄭怡靜，上個月結束奧運之旅，她在女單與女團賽事皆止步8強，可惜在WTT澳門冠軍賽無緣4強。
鄭怡靜落敗 4強不敵王曼昱
經過1個月的休息與調整，鄭怡靜本周在WTT澳門冠軍賽重返賽場，前2輪分別擊敗台灣好手簡彤娟和泰國一姐帕拉南，今日與高居世界第3的中國名將王曼昱爭4強門票，鄭怡靜正手拍出擊，可惜對手攻勢更快，無法順利逆轉。
位列女單第7種子的鄭怡靜，生涯3度交手王曼昱都吞敗，其中2敗出現在今年的杜哈球星挑戰賽和仁川冠軍賽。今日第4度對決，王曼昱開局連續出界，鄭怡靜反手銜接正手得分，拉開4:1領先，不過卻在6:3後卻連續失誤和打出界，被扳成6：6。
鄭怡靜下半局要回8比6、2分領先，被追成8:8後，鄭怡靜又以10:8逼出2個局點，11：8先下一城。
進入第2局，鄭怡靜碰上了亂流，連續幾次接發球失誤，雖然追到6:8，還是讓王曼昱以10:6逼出4個局點，鄭怡靜以6：11讓出。
第3局鄭怡靜以3:1開局，可惜接著連失3分遭反超，鄭怡靜隨後又因失誤出界，給了王曼昱1個局點機會，沒能化解之下，以9:11連失2局，總局數1比2遭逆轉聽牌。
鄭怡靜第4局又領先，但在3:4遭反超後喊出暫停，到場邊與教練討論戰術，但暫停過後連續失誤。鄭怡靜局末一度追到6比8僅2分差，無奈關鍵時刻沒能一鼓作氣追上比分，最終以7：11落敗，宣告無緣4強。
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經過1個月的休息與調整，鄭怡靜本周在WTT澳門冠軍賽重返賽場，前2輪分別擊敗台灣好手簡彤娟和泰國一姐帕拉南，今日與高居世界第3的中國名將王曼昱爭4強門票，鄭怡靜正手拍出擊，可惜對手攻勢更快，無法順利逆轉。
位列女單第7種子的鄭怡靜，生涯3度交手王曼昱都吞敗，其中2敗出現在今年的杜哈球星挑戰賽和仁川冠軍賽。今日第4度對決，王曼昱開局連續出界，鄭怡靜反手銜接正手得分，拉開4:1領先，不過卻在6:3後卻連續失誤和打出界，被扳成6：6。
鄭怡靜下半局要回8比6、2分領先，被追成8:8後，鄭怡靜又以10:8逼出2個局點，11：8先下一城。
進入第2局，鄭怡靜碰上了亂流，連續幾次接發球失誤，雖然追到6:8，還是讓王曼昱以10:6逼出4個局點，鄭怡靜以6：11讓出。
第3局鄭怡靜以3:1開局，可惜接著連失3分遭反超，鄭怡靜隨後又因失誤出界，給了王曼昱1個局點機會，沒能化解之下，以9:11連失2局，總局數1比2遭逆轉聽牌。
鄭怡靜第4局又領先，但在3:4遭反超後喊出暫停，到場邊與教練討論戰術，但暫停過後連續失誤。鄭怡靜局末一度追到6比8僅2分差，無奈關鍵時刻沒能一鼓作氣追上比分，最終以7：11落敗，宣告無緣4強。