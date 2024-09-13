依瑟儂仍不言退！確定再戰2026名古屋亞運　直言：盼享受生涯尾聲

2024超級500系列香港羽球公開賽，泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）昨（12）日在16強戰上迎戰印尼好手、巴黎奧運銅牌得主東宗（Gregoria Mariska Tunjung），最終依瑟儂則是報了在奧運輸球的仇，以21：12、15：21、21：10擊敗東宗，闖進到港公8強，今日將對決日本宮崎友花。而昨日獲勝後依瑟儂也接受訪問，談到何時會告別賽場，她則表示自己會努力奮戰至2026的名古屋亞運，也希望不要給自己太多壓力。
依瑟儂昨擊敗印尼東宗 闖進香港公開賽8強
「我的人生幾乎有一半都與羽球有關，現在我想嘗試享受我職業生涯所剩下的一切。」泰國羽球一姐依瑟儂昨日賽後說到。而本屆香港公開賽順利闖進8強，也是依瑟儂自年初的印尼大師賽以來，個人再度闖進到超級500系列賽事的8強。
將嘗試再戰名古屋亞運 屆時依瑟儂已年過30
至於現年29歲的依瑟儂，目前是否有退役的打算呢？對此她則表示：「我現在沒有很遠大的目標，不過我會再嘗試2年後的亞運（日本名古屋）。我想讓我的身體健康，不再給自己太多壓力，我想在任何情況下都能夠保持微笑，即使結果並不會如我所願。」
依瑟儂還透露，自己為了保護受過大傷的左腳踝，最近一直專注在腳步的肌肉生長，以幫助解決她的左腳踝問題，「這是手術之外的另一個選擇，我做了更多的重量訓練來增強我的肌肉，但我的身體因此變得更大了。這可能會讓我看起來變得很胖，但我同時擁有更多的力量，我的比賽風格也需要一個強壯的腳踝。」
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「我的人生幾乎有一半都與羽球有關，現在我想嘗試享受我職業生涯所剩下的一切。」泰國羽球一姐依瑟儂昨日賽後說到。而本屆香港公開賽順利闖進8強，也是依瑟儂自年初的印尼大師賽以來，個人再度闖進到超級500系列賽事的8強。
將嘗試再戰名古屋亞運 屆時依瑟儂已年過30
至於現年29歲的依瑟儂，目前是否有退役的打算呢？對此她則表示：「我現在沒有很遠大的目標，不過我會再嘗試2年後的亞運（日本名古屋）。我想讓我的身體健康，不再給自己太多壓力，我想在任何情況下都能夠保持微笑，即使結果並不會如我所願。」
依瑟儂還透露，自己為了保護受過大傷的左腳踝，最近一直專注在腳步的肌肉生長，以幫助解決她的左腳踝問題，「這是手術之外的另一個選擇，我做了更多的重量訓練來增強我的肌肉，但我的身體因此變得更大了。這可能會讓我看起來變得很胖，但我同時擁有更多的力量，我的比賽風格也需要一個強壯的腳踝。」