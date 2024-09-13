台北車站有「地下城入口」？他目擊街友進入　清潔員證實：也見過

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YouTuber「希露弟弟啃雞腿」雞腿和雞腿姐姐決定前往北車查證，兩人找到相同地點後，看見整條通道其實接連有好幾個「維修口」。（圖／翻攝自YT「希露弟弟啃雞腿」）

台北車站身為三鐵共構的交通樞紐，每天都有大量上班族、學生進出，也因為裡頭動線複雜，曾被不少人稱為「迷宮」。而近日就有網紅目睹，竟有街友會躲進北車內的「維修口」睡覺，讓人不禁懷疑是「地下城入口」，有YouTuber實際前往北車探視，現場清潔人員也證實此事，引起網友們熱議。部落客「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」8月在臉書粉專發文，表示他在台北車站時，經過通往機捷的走道，竟目擊街友正要躲進「維修口」的洞裡睡覺，讓他傻眼直呼：「這要是死在裡頭怎麼辦？裡頭大概也不涼吧。」詢問清潔人員後，對方也無奈喊：「這些都是大爺，清潔人員惹不起。」對此，為了證實此事，YouTuber「希露弟弟啃雞腿」雞腿和雞腿姐姐決定前往北車查證，兩人找到相同地點後，看見整條通道其實接連有好幾個「維修口」，不禁懷疑「都是地下城的入口嗎？」而雞腿前去詢問清潔阿姨，阿姨表示「多少都會有遊民進去」，證實了傳聞，「有沒有住在那邊我不清楚，有時候他們在那邊大小聲的啊。」在地阿伯也在一旁附和，早上經常看到街友在那進出，但現在都有管制，還會有警察來巡邏。雖然沒有目睹遊民進出，也沒有實際進入維修口，但工作人員表示真有街友會進出，仍讓兩人震驚不已。影片曝光後，也引起網友熱議，眾人紛紛留言「之前去北車站的時候有看到維修口的裡面，」、「消防維修孔裡面空間大小不一定，甚至有些孔跟孔中間是相通的，捷運、北車這種比較有制度管理的場所應該比較少遊民，但是地下停車場這類場所很容易躲遊民」。