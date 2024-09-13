新北企業精典獎　森崴能源、富威電力得永續發展、多元服務獎項

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森崴能源致力於再生能源和潔淨能源服務與技術發展，今年獲得「新北企業精典獎」的「永續發展組」，子公司富威電力以建立數位綠能雲服務平台，提供綠電交易管理創新模式，拿下「多元服務組」獎項。配合產業永續發展及企業經營趨勢，本屆新北企業精典獎分為「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」、「寰宇國際」等類組，精選出 26 家獲獎企業、10 位傑出女力、25 家優質潛力及潛力企業。森崴能源長期深耕新北土城，致力於再生能源和潔淨能源服務與技術發展，近年來企業規模成長快速，不僅資本額翻倍至22.08億元，2023年度營收一舉突破百億大關，入列台灣證券交易所公司治理100指數成分股、MSCI全球小型指數、2024年外資精選台灣百強榜等肯定。富威電力是國內最早取得綠電交易執照的專業平台業者，提供綠電交易、儲能以及節能等全面性服務，是最合適的一站式能源永續解決方案，協助企業實現能源永續目標。新北市長侯友宜致詞指出，新北市是一個充滿成長動能與爆發力的城市，更是全台最重要的產業發展基地，有31.8萬家的公司行號及工商登記家數，再加上404萬持續增長的人口，新北市以成長、創新的驅動力，吸引多元產業進駐。