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WTT澳門冠軍賽／林昀儒不敵中國新星林詩棟　被直落三擊敗無緣4強

記者吳政紘/綜合報導

▲「小林同學」林昀儒不敵中國新星林詩棟，無緣4強賽。（圖／NOWnews資料照）
▲「小林同學」林昀儒不敵中國新星林詩棟，無緣4強賽。（圖／NOWnews資料照）
林昀儒無緣復仇！2024WTT世界桌球聯賽澳門冠軍賽，今（13）日上演海峽大戰，台灣一哥林昀儒出戰中國新星，世界第12的林詩棟，林詩棟今年才19歲，是未來中國桌球希望，不過林昀儒整場接發球失誤率偏高，加上對手見招拆招速度快，率先預判林昀儒的進攻路線，林昀儒終場以7:11、7:11、9:11落敗，無緣男單4強。

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林昀儒一路晉級　8強意外落敗

排名世界第九的林昀儒在這次賽會先以直落3解決丹麥一哥Jonathan Groth和瑞典好手Anton Kallberg，可惜在8強戰落敗。

林昀儒去年就遇到林詩棟，兩人去年在印度果阿球星挑戰賽首度碰頭，當時林昀儒以1:3落敗，但是這場比賽尋求「復仇」失利，反而被0:3擊敗。

林昀儒開賽從2:4落後追到4：4平手，但局末被拉開6:9，林昀儒一度以招牌的反手擰追回分數，但接發球連續失誤，以7:11讓出。

進入第2局，林昀儒正手攻勢還未施展開來，開局1:3落後，追到3比3平手後，對手擦網幸運得分，林昀儒打出界，陷入3：6的劣勢，一度還被拉開4比8、4分差。林昀儒癌不及招架，以7:11連掉2局慘遭聽牌。

來到第3局，林昀儒開局打出5:2攻勢，可惜沒能持續擴大領先，又被追到5:6，林昀儒喊出技術暫停。暫停過後，雙方一路打成9比9，林昀儒以9：10被逼出1個賽末點，最終就以9:11落敗，無緣男單4強。

▲台灣好手「沉默殺手」林昀儒所屬的木下梅斯特東京俱樂部，最終以3：1擊敗率領岡山俱樂部，奪得了2023-24賽季的冠軍。（圖／取自T聯賽官方X）
▲台灣好手「沉默殺手」林昀儒，在WTT澳門冠軍賽落敗無緣四強。（圖／取自T聯賽官方X）

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