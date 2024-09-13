WTT澳門冠軍賽／林昀儒不敵中國新星林詩棟　被直落三擊敗無緣4強

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▲台灣好手「沉默殺手」林昀儒，在WTT澳門冠軍賽落敗無緣四強。（圖／取自T聯賽官方X）

林昀儒無緣復仇！2024WTT世界桌球聯賽澳門冠軍賽，今（13）日上演海峽大戰，台排名世界第九的林昀儒在這次賽會先以直落3解決丹麥一哥Jonathan Groth和瑞典好手Anton Kallberg，可惜在8強戰落敗。林昀儒去年就遇到林詩棟，兩人去年在印度果阿球星挑戰賽首度碰頭，當時林昀儒以1:3落敗，但是這場比賽尋求「復仇」失利，反而被0:3擊敗。進入第2局，林昀儒正手攻勢還未施展開來，開局1:3落後，追到3比3平手後，對手擦網幸運得分，林昀儒打出界，陷入3：6的劣勢，一度還被拉開4比8、4分差。林昀儒癌不及招架，以7:11連掉2局慘遭聽牌。來到第3局，林昀儒開局打出5:2攻勢，可惜沒能持續擴大領先，又被追到5:6，林昀儒喊出技術暫停。暫停過後，雙方一路打成9比9，林昀儒以9：10被逼出1個賽末點，最終就以9:11落敗，無緣男單4強。