海地移民吃寵物、還會直接從公園抓鵝？外媒爬梳謠言起點及亂象

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）、其副手范斯（J.D. Vance）等一眾共和黨人，近日都針對俄亥俄州春田市（Springfield）的海地移民，會殺寵物吃等未經證實的傳言大作文章，川普甚至在與賀錦麗的辯論中，提及非法移民時，直接將此事拿出來說嘴，遭主持人當場引述春田市官員的說法打臉。不只如此，一段春田市居民疑似目睹海地移民從公園抓走鵝的報案錄音，也間接助長了部分移民在城市公園裡捕食動物的網路傳言。有外媒爬梳這一連串事件，深入解析謠言的起點以及後續種種亂象。
根據《天空新聞》調查報導，近日這些未經證實的謠言，大多都是吸收不相關的事件、真假摻半的訊息，在社群媒體上被重新包裝並放大。而最先提及海地移民亂吃動物的說法，似乎是在8月27日的一場社區會議上，春田市在地居民哈里斯（Anthony Harris）聲稱，移民在公園裡抓住鴨子的脖子，砍下牠們的頭，然後帶走吃掉，卻沒有提供證據來支持這項說法。
還有就是一篇私人Facebook貼文被瘋傳，一個居民講述關於「她鄰居女兒的朋友」，不知已經轉了幾手的故事，當事人聲稱自己養的貓被海地移民吊在樹上，準備殺掉當食物，同樣沒有提供任何證據，證明真有動物在事件中死亡，以及涉案人員的國籍等資訊。儘管這消息有許多漏洞，但還是被包含馬斯克（ Elon Musk）、德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）等人轉發。
社群媒體監控工具「Talkwalker」的數據顯示，X平台上，提到寵物、海地人的貼文，從9月6日開始受到關注，到了9日，搜尋及關注數量激增，恰逢共和黨副總統候選人范斯也在個人社群網站發文，聲稱美國人民的寵物「被不應該出現在這個國家的人綁架並吃掉」，之後又說自己的辦公室確實收到相關投訴電話。
該則貼文被轉發近2萬次，瀏覽量接近500萬次。然而，《天空新聞》已查到，這張照片不是在春田市拍的，而是在俄州首府-哥倫布市（Columbus）的克利夫蘭大道（Cleveland Avenue），還是2個月前就已經被發布在Reddit上的。拍攝這張照片的人透露，他很驚訝看到自己的照片被用來宣傳假消息。
不過報導也提到，雖然有關海地移民吃寵物的謠言真實性存疑，但有件事確實是俄州與海地移民，雙方緊張關係的導火線，就是去年8月，11歲的男孩克拉克（Aiden Clark），在校車與1名海地男子駕駛的貨車發生車禍而喪生。此事被反對移民的政客拿來大做文章，范斯也緊咬道，就算有關海地移民吃寵物的說法，最終被證明是假的，但可以確定的是，確實有1名兒童被1個「無權去到當地的海地移民」謀殺。
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還有就是一篇私人Facebook貼文被瘋傳，一個居民講述關於「她鄰居女兒的朋友」，不知已經轉了幾手的故事，當事人聲稱自己養的貓被海地移民吊在樹上，準備殺掉當食物，同樣沒有提供任何證據，證明真有動物在事件中死亡，以及涉案人員的國籍等資訊。儘管這消息有許多漏洞，但還是被包含馬斯克（ Elon Musk）、德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）等人轉發。
社群媒體監控工具「Talkwalker」的數據顯示，X平台上，提到寵物、海地人的貼文，從9月6日開始受到關注，到了9日，搜尋及關注數量激增，恰逢共和黨副總統候選人范斯也在個人社群網站發文，聲稱美國人民的寵物「被不應該出現在這個國家的人綁架並吃掉」，之後又說自己的辦公室確實收到相關投訴電話。
在眾多真實性備受爭議的貼文中，最著名的可能就是以下這張照片，由X帳號「End Wokeness」轉發，還附上一段截圖，以及一張男子提著一隻禽鳥的照片，打下：「拜登執政期間，已有2萬名海地移民抵達這座城市，現在鴨子和寵物正在消失。」
該則貼文被轉發近2萬次，瀏覽量接近500萬次。然而，《天空新聞》已查到，這張照片不是在春田市拍的，而是在俄州首府-哥倫布市（Columbus）的克利夫蘭大道（Cleveland Avenue），還是2個月前就已經被發布在Reddit上的。拍攝這張照片的人透露，他很驚訝看到自己的照片被用來宣傳假消息。
此外，網路上還有人使用1名女子因涉嫌殺貓、吃貓而被捕的影像，試圖支持上述言論，但首先，此事發生在俄亥俄州的坎頓（Canton），不是春田市，當地警方也證實，嫌疑人不是海地移民，而是在地人費雷爾（Allexis Telia Ferrell）。
不過報導也提到，雖然有關海地移民吃寵物的謠言真實性存疑，但有件事確實是俄州與海地移民，雙方緊張關係的導火線，就是去年8月，11歲的男孩克拉克（Aiden Clark），在校車與1名海地男子駕駛的貨車發生車禍而喪生。此事被反對移民的政客拿來大做文章，范斯也緊咬道，就算有關海地移民吃寵物的說法，最終被證明是假的，但可以確定的是，確實有1名兒童被1個「無權去到當地的海地移民」謀殺。
男童的父親本週在春田市市委會的會議上，澄清他的兒子不是被謀殺，而是死於意外，呼籲無良政客，別再利用他兒子的死來獲取政治利益：直言：「他們可以吐出所有他們想要的，關於非法移民、邊境危機的仇恨議題，甚至是關於寵物被社區成員吃掉的不實說法。然而，他們不被允許，也從未被允許提及克拉克之死。」
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