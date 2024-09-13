首度主持三軍士官新生開學　賴清德提三點勉勵：政府會做靠山

我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（13）日出席「113年三軍士官新生聯合開學典禮」，期勉同學們認真學習、精實訓練和充實自己，光榮地傳承陸軍忠誠、海軍忠義、空軍忠勇的優良軍風。賴也勉勵大家，持續精進各項技能，全力保家衛國，注意安全健康，政府也會做國軍的靠山，持續推動國防改革，讓國軍戰力更堅強。賴清德致詞時表示，很榮幸來到左營海軍官校，主持他上任後第一次的「三軍士官新生聯合開學典禮」，大家在求學的道路上，願意選擇從軍、承擔保家衛國重任，他特別來表達歡迎並加油打氣，同時也要感謝各位的家人、親朋好友，願意支持各位的決定。賴清德指出，同學們能站在這裡，代表已經通過嚴格的入伍訓，正式進入士官教育的重要階段，陸軍專科學校、海軍官校二專班、空軍航空技術學院，是培育士官幹部的搖籃，不僅可以讓大家未來在軍中成為中堅幹部，更可以學到用於社會上的一技之長。賴清德說，他從上任以來，走訪了各部隊，最常看到的是士官帶著士兵操作各項武器裝備，整個過程非常迅速確實、專業優秀，充分展現士官是部隊的骨幹，也是軍隊維持戰力最重要的基礎。賴清德提到，對士兵來說，士官是與他們一同生活、同甘共苦的夥伴，更是班、排、連等基層單位一起操練的重要幹部；對軍官而言，士官更是協調溝通、順利達成戰訓任務的重要角色，希望大家成為士官後，除了是軍官和士兵之間的橋梁，更要促進軍民之間合作，成為全民國防根基，希望大家認真學習、精實訓練和充實自己，光榮地傳承陸軍忠誠、海軍忠義、空軍忠勇的優良軍風。賴清德也給予同學們三點勉勵。第一，大家要持續精進各項技能。在部隊中，士官特別著重技能領導，各位一定要不斷接受教育和訓練，精益求精，培養堅實專業能力，才能夠順利推動部隊各項任務，以及完成被交付任務。賴清德指出，第二，大家要全力保家衛國。這些年來，中國對台灣的文攻武嚇不曾停止，要持續強化國防實力，跟民主國家攜手合作，肩並肩發揮嚇阻力量，靠實力達到和平的目標，「各位都是國軍重要的一分子，務必要堅守國軍的信念，堅定捍衛國家主權，守護自由民主的憲政體制」。賴清德表示，第三，請大家為國珍重，要注意安全也要注意健康。他說，優異的體能、強健的體魄，是推動任務的重要基礎，大家除了要努力訓練身體，也要注意健康安全，不管是在校內、校外，或未來下部隊後在營區內或營區外，包括交通、生活、訓練等各種事項，都要注意自己的安全，也要注意自己的健康。賴清德提到，面對中國的威脅和滲透，大家要牢記從軍的初衷，對國家忠誠、對人民忠心，才不會辜負家人和國人的期待；他說，政府會做國軍的靠山，提供大家更好的服役環境，像是繼續整建國軍老舊營舍、提升裝備設施，讓國軍戰力更堅強，同時持續推動國防改革，使用減法的思維，避免形式主義，更能發揮分層負責效果。