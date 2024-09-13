以色列3500年陶罐被打破後重新展出！修復後樣貌大公開

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以色列一名4歲男童上月23日在跟家人在海法大學的赫克特博物館（Hecht Museum）參觀時，不慎打破了具有3500年歷史的陶罐，家長當場臉綠，不過，館方事後藉此次意外事件展現機會教育，邀請孩童全家到博物館體驗修復，而修復後的陶罐，也在近日再度展出，且同樣沒有使用玻璃防護。赫希特（Hecht）博物館，該館位於海法大學（the University of Haifa）校園內，且基於讓民眾可近距離觀賞、接觸考古物品，館內許多展覽物件都沒有設置障礙物或玻璃牆。在男童不慎打破陶罐後，館方調閱監視器後發現，4歲男童確實是不小心打碎展品，並沒有提出法律行動，反而邀請孩童全家再次到博物館，一起加入文物修復體驗活動。根據以色列時報報導，這個3500年歷史的陶罐，在當地時間週三被放回了博物館入口處的老地方，儘管進行了修復，但陶罐上的裂縫和損壞仍清晰可見，這是博物館刻意做出遺漏了一小塊的決定，讓修復後的文物明顯不完整。博物館考古部門負責人薩爾霍夫(Tamar Rabbi-Salhov)強調，「每一件物品發生的一切，都是它故事的一部分，缺失的部分也是如此。」薩爾霍夫認為，過去幾週的經歷，也使博物館工作人員更加敏銳地了解，要如何向當代觀眾，展示過去的文化樣貌。至於陶罐如何進行修復，她表示，負責修復陶罐的專家利用3D技術及高解析度影片，利用特製膠水和材料，不到兩星期便完成修復工作。