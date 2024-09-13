特企／跳蚤不只讓貓咪全身癢　還會引發蟲蟲危機

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據統計貓咪飼主最常見的兩個錯誤觀念，一是養的是家貓，都沒出門不會有寄生蟲；二是夏天才要預防寄生蟲。隆安動物醫院獸醫師姚勝隆表示，臺灣氣候溫暖潮濕，跳蚤和寄生蟲全年都有可能存在，因此即使貓咪不出門，跳蚤仍可透過飼主或家人帶回家；當人類經過公園、地下停車場等地區時，跳蚤就會伺機跳到衣服或鞋子上，隨著人類回到家中進而感染貓咪。因此，貓咪的蟲蟲危機是一年四季都會上演，除保持環境整潔外，建議每個月定時使用驅蟲藥預防方為上策。跳蚤是貓咪最常見的體外寄生蟲，不僅會引起皮膚搔癢，還會傳播絛蟲！若貓咪在理毛時不小心食入含有絛蟲卵的跳蚤，絛蟲就會進入貓咪體內且寄生於腸道，容易引發消化道症狀。成熟後的瓜實絛蟲會呈現白色或乳白色，以米粒般大小的節片隨著貓咪糞便從肛門排出體外；一旦家中貓咪感染絛蟲，主人即可藉由觀察貓咪肛門附近、貓砂盆或貓窩環境，發現到絛蟲留下的白芝麻線索。告別蟲蟲危機勝隆獸醫師建議飼主須多留意貓咪的日常咪行為與糞便狀況，並且保持環境整潔，避免蟲蟲危機一發不可收拾。1. 檢查跳蚤* 觀察貓咪的行為：如果貓咪頻繁抓撓、舔舐或咬自己的皮毛，可能是跳蚤的跡象。檢查皮膚和毛髮：使用細齒梳（跳蚤梳）梳理貓咪的毛髮，特別是頸部、尾* 根和肚子。如果梳子上有黑色的小顆粒（跳蚤糞便）或看到跳蚤在毛髮中跳動，就是跳蚤感染的證據。* 跳蚤糞便測試：將梳理出的黑色顆粒放在濕紙巾上，如果顆粒變成紅棕色，則是跳蚤糞便。2. 檢查絛蟲* 糞便檢查：仔細觀察貓咪糞便，如果發現白色的小段片狀物（類似米粒）或像芝麻粒大小的物體，可能是絛蟲的節片。* 肛門周圍檢查：檢查貓咪的肛門周圍，有時可以看到絛蟲節片附著在毛髮上。3. 其它體內寄生蟲* 觀察糞便中的蟲體：有些內部寄生蟲會隨糞便排出（例如：蛔蟲），若無法取得蟲體本人，建議先拍照以後續提供給獸醫師確認。* 健康狀況變化：內部寄生蟲感染可能引起貓咪食欲不振、體重減輕、腹瀉或嘔吐等症狀。如果出現這些症狀，應該及時帶貓咪去獸醫處檢查。