特企／Toshiba推CMR 24TB　SMR 28TB硬碟　Mx11適用超大規模企業

硬碟領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司 (Toshiba) 宣布推出 Mx11 系列的氦氣填充封裝大容量硬碟。Mx11 系列包含MG11系列和MA11系列企業級硬碟。前者採用傳統磁記錄(Conventional Magnetic Recording，以下簡稱CMR) 技術，最高容量達24TB[1]；後者使用疊瓦式磁記錄(Shingled Magnetic Recording，以下簡稱SMR) 技術，最高容量達28TB。
新推出的Mx11 系列將儲存密度及功率效率提升至全新水準，可協助客戶控制 (或管理) 營運成本，同時滿足不斷成長的資料儲存需求。兩款產品系列來自相同基礎架構，採用 10 磁碟、氦氣填充封裝、標準 3.5 吋[2] 外型及7,200rpm效能，並融合Toshiba 創新的磁通控制 - 微波輔助磁記錄 (FC-MAMR™) 技術。Mx11 系列專為高效能及 24 小時全天候可靠性而設計，提供1 GiB[3] 緩衝空間、每年550TB 的額定工作負載量[4]，250 萬小時MTTF/MTBF[5] 及 0.35% AFR年失效率。
MG11 系列 CMR 硬碟可協助雲端、資料中心及企業儲存客戶在現有基礎架構內快速擴充儲存密度。新款 24TB 硬碟內建 1GiB 緩衝區空間，傳輸速度比前一代型號更快[6]，最大持續傳輸速率提升 9% 、達到 295MiB/s[7]。MG11 系列提供6Gbps SATA 和 12Gbps SAS 介面選項，能夠完美融入任何資料中心，支援資料儲存、線上備份、封存以及視訊監控等各種應用。MG11 系列除了 24TB 以外，也供應 22TB、20TB、18TB、16TB 及 14TB 等容量，並提供可增強安全性[8]的清理即時擦除 (SIE) 及自我加密硬碟 (SED) 等選項。
MA11 系列硬碟採用 SMR 技術，單碟片儲存容量可達到 2.8TB。在執行寫入的過程中，MA11 系列的主機管理式 SMR技術，透過將磁碟上的磁軌重疊、以增加硬碟儲存容量。資料中心若採用軟體方式，將 MA11 系列主機管理式 SMR 設計最佳化，就能透過較高的儲存密度獲得更出色的成本效益。新款 MA11 系列提供 28TB 及 27TB 容量，搭配 6Gbps SATA 介面接口，並可以選擇 SED 功能型號，進一步加強安全性。
台灣東芝電子零組件股份有限公司儲存裝置事業部總經理片倉則章表示：「憑藉 50 年來在硬碟領域的持續創新，MX11 系列將儲存容量和總擁有成本 (TCO) 效率提升至全新水準，協助客戶在擴展資料中心基礎設施的同時優化營運成本。」
MG11 系列樣品將於本月開始出貨，MA11 系列樣品則預計於今年第四季開始出貨。
有關全新MG11系列企業級硬碟，詳細資訊請參見此
有關Toshiba硬碟全系列產品的完整資訊，請參閱此
深入瞭解Toshiba的儲存解決方案，敬請追蹤@東芝硬碟Toshiba
[1] 容量的定義：1 TB = 一兆位元組，但是實際可用的容量可能會因作業環境和格式不同而異。可用儲存容量 (包含各種媒體檔案範例) 會因檔案大小、格式、設定、軟體和作業系統及/或預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而有所不同。實際格式化容量可能不同。
[2] 「3.5 吋」為硬碟的外型規格，不代表磁碟機的實際尺寸。
[3] 1 GiB 等於 230 或 1,073,741,824 位元組(Bytes)，1 MiB 等於 220 或 1,048,576 位元組(Bytes)。
[4] 工作負載是當年資料傳輸量的測量數值，定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。
[5] MTTF/MTBF (故障前平均時間/平均無故障時間) 並非保證或預估產品的使用年限，而是大多數產品平均故障率的統計值，與實際運作可能不同。產品的實際產品壽命可能有所不同。
[6] 數據來自SATA 介面 512e 型號的「MG11ACA24TE」與前一代「MG10AFA22TE」的比較結果。
[7] 讀寫速度可能因主機設備、讀寫狀況及檔案大小，而有不同。
[8] 由於進出口管制及當地法規不同，部分國家/地區可能禁止或限制使用具有加密功能硬碟。
* 新聞稿內資訊 (包括產品訂價、規格、服務內容與聯絡資訊) 於發佈當日均屬最新且正確資訊，後續若有變更，恕不另行通知。
* FC-MAMR™ 商標為 Toshiba Devices & Storage Corporation 擁有。
* 文中提及的公司名稱、產品名稱與服務名稱等可能是其各自公司分別持有之商標。
台灣東芝電子簡介
台灣東芝電子零組件股份有限公司（Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation, TET），負責東芝電子在台灣、中國大陸、東南亞和南亞地區等國家的儲存產品及台灣半導體的業務推廣及支援。台灣東芝電子是提供企業級儲存設備、數據中心及個人資料儲存解決方案的最好夥伴，以提供最好的服務、最尖端的科技及最高品質的產品為宗旨。更多資訊，請參考東芝網站： https://toshiba.semicon-storage.com/tw/storage.html/
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MG11 系列 CMR 硬碟可協助雲端、資料中心及企業儲存客戶在現有基礎架構內快速擴充儲存密度。新款 24TB 硬碟內建 1GiB 緩衝區空間，傳輸速度比前一代型號更快[6]，最大持續傳輸速率提升 9% 、達到 295MiB/s[7]。MG11 系列提供6Gbps SATA 和 12Gbps SAS 介面選項，能夠完美融入任何資料中心，支援資料儲存、線上備份、封存以及視訊監控等各種應用。MG11 系列除了 24TB 以外，也供應 22TB、20TB、18TB、16TB 及 14TB 等容量，並提供可增強安全性[8]的清理即時擦除 (SIE) 及自我加密硬碟 (SED) 等選項。
MA11 系列硬碟採用 SMR 技術，單碟片儲存容量可達到 2.8TB。在執行寫入的過程中，MA11 系列的主機管理式 SMR技術，透過將磁碟上的磁軌重疊、以增加硬碟儲存容量。資料中心若採用軟體方式，將 MA11 系列主機管理式 SMR 設計最佳化，就能透過較高的儲存密度獲得更出色的成本效益。新款 MA11 系列提供 28TB 及 27TB 容量，搭配 6Gbps SATA 介面接口，並可以選擇 SED 功能型號，進一步加強安全性。
台灣東芝電子零組件股份有限公司儲存裝置事業部總經理片倉則章表示：「憑藉 50 年來在硬碟領域的持續創新，MX11 系列將儲存容量和總擁有成本 (TCO) 效率提升至全新水準，協助客戶在擴展資料中心基礎設施的同時優化營運成本。」
MG11 系列樣品將於本月開始出貨，MA11 系列樣品則預計於今年第四季開始出貨。
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[1] 容量的定義：1 TB = 一兆位元組，但是實際可用的容量可能會因作業環境和格式不同而異。可用儲存容量 (包含各種媒體檔案範例) 會因檔案大小、格式、設定、軟體和作業系統及/或預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而有所不同。實際格式化容量可能不同。
[2] 「3.5 吋」為硬碟的外型規格，不代表磁碟機的實際尺寸。
[3] 1 GiB 等於 230 或 1,073,741,824 位元組(Bytes)，1 MiB 等於 220 或 1,048,576 位元組(Bytes)。
[4] 工作負載是當年資料傳輸量的測量數值，定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。
[5] MTTF/MTBF (故障前平均時間/平均無故障時間) 並非保證或預估產品的使用年限，而是大多數產品平均故障率的統計值，與實際運作可能不同。產品的實際產品壽命可能有所不同。
[6] 數據來自SATA 介面 512e 型號的「MG11ACA24TE」與前一代「MG10AFA22TE」的比較結果。
[7] 讀寫速度可能因主機設備、讀寫狀況及檔案大小，而有不同。
[8] 由於進出口管制及當地法規不同，部分國家/地區可能禁止或限制使用具有加密功能硬碟。
* 新聞稿內資訊 (包括產品訂價、規格、服務內容與聯絡資訊) 於發佈當日均屬最新且正確資訊，後續若有變更，恕不另行通知。
* FC-MAMR™ 商標為 Toshiba Devices & Storage Corporation 擁有。
* 文中提及的公司名稱、產品名稱與服務名稱等可能是其各自公司分別持有之商標。
台灣東芝電子簡介
台灣東芝電子零組件股份有限公司（Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation, TET），負責東芝電子在台灣、中國大陸、東南亞和南亞地區等國家的儲存產品及台灣半導體的業務推廣及支援。台灣東芝電子是提供企業級儲存設備、數據中心及個人資料儲存解決方案的最好夥伴，以提供最好的服務、最尖端的科技及最高品質的產品為宗旨。更多資訊，請參考東芝網站： https://toshiba.semicon-storage.com/tw/storage.html/