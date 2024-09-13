特企／道士騎WeMo趕法會忘戴安全帽？網友KUSO諧音梗：算不算帽失

有民眾日前在台中市路上，看到騎士身穿道士服卻未戴安全帽騎乘在路上，便拍下照片到臉書社團路上觀察學院與網友分享，沒想到內文的諧音梗直接引發台灣人的諧音梗血脈，有網友甚至留言回覆：要台灣人停止諧音梗已經Taiwan(太晚)了。留言底下充斥的滿滿諧音梗也引起眾多網友朝聖。
近日有網友於在臉書社團「路上觀察學院」發文，並附上一張道士騎車未戴安全帽的照片，內文則寫下「請問安全帽沒戴，算不算一種帽失？」，照片中可以看到騎士身著道士服，頭上也是道士的帽子，並未依規定配戴安全帽，文章發布後吸引眾多網友在底下留言，更是吸WeMo小編前來提醒記得「戴安全帽」，此外也釣出騎士友人回應，朋友因參加Party騎WeMo比較方便，下次會記得戴安全帽，更多的是網友們的諧音梗大集合，更是直呼：要台灣人停止諧音梗已經Taiwan了。
貼文發布後迅速引起網友熱議及分享，並留言表示「那安全帽淋雨濕掉，算不算冒冒失失」、「在趕場中～」、「看這個景是好像是台中西屯區欸 最近好多人在騎WeMo 」、「沒帶尺就是無尺之徒嗎」、「哈哈哈這我朋友啦，他要去參加party，為了方便才騎WeMo」
共享機車業者 WeMo表示非常感謝台中騎士的支持，不論是上班通勤還是慶生夜衝，騎乘WeMo就是最省錢、便利的方式，不只能省下搭車的錢，現在更有多項好康活動在台中！歡慶WeMo 台中上線，除了有與當地著名的大甲鎮瀾宮聯名御守外，還有騎乘WeMo 日日吃冰、週週抽現金$9,999的活動（限台中/台南/環島縱貫線17站點租還），也請台中鄉親大力支持！記得安全第一，要帶正港的WeMo 安全帽喔！，WeMo活動詳情。
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