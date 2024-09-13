特企／國片女神王淨　太會睡也是一種才華？秒入睡也能接代言！

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國片女神王淨電影戲劇邀約不斷，擁有精湛演技的她獲得許多粉絲喜愛。更狂的是，她的「驚人睡功」竟讓她今年一舉成為知名衛生棉品牌—蘇菲的全新代言人！王淨也表示生理期來使用蘇菲超熟睡褲讓她隨時隨地都能睡！先前網路上就曝光過王淨在拍戲化妝中睡著的過程，許多網友都被她可愛又無偶包的模樣圈粉，她也不時在社群平台上分享自己走到哪睡到哪的一秒入睡模樣。王淨不論何時何地都能「超熟睡」的特殊才能，直接吸引廠商邀請她成為品牌代言人！近期網路上也曝光王淨拍攝廣告的花絮影片，可以看到她不論是在化妝還是在等待拍攝時還是一樣睡得超熟，過於常人的睡功讓她今年直接成為蘇菲的全新代言人！在蘇菲的最新超熟睡褲廣告中還能看見王淨挑戰全新角色！在穿越劇中飾演新時代『蘇妃』，幽默又具氣勢的演出，讓人眼睛為之一亮，引發網友留言「淨演完鬼同學就來穿越劇 好可愛」、「王淨說你漏了那演太可愛 被生火一波欸」等熱烈討論。從花絮中可以看到王淨除了本身真的很會睡覺之外，她也大推生理期來穿蘇菲超熟睡褲，像無痕內褲般柔貼的設計，讓她不管站著坐著躺著，在哪都能舒服到秒熟睡！王淨甚至在IG發了一系列趣味梗圖，上演她的「經夜內心戲」。從月經來擔心外漏產生的阿雜感，到使用超熟睡褲後安心舒適睡著的模樣，共感十足的情境搭配王淨生動戲劇化的表情，讓網友直呼太寫實啦！推薦所有生理期受外漏困擾所苦睡不好的女孩們，快和王淨一起穿上蘇菲超熟睡褲，加入褲型新時代！現在各大通路都有限時優惠，即刻入手王淨愛用同款！現在就鎖定蘇菲官方粉絲團的最新優惠加入蘇菲LINE官方帳號享限時好康活動