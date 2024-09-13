高市住都中心明年7月成立　擘劃兩萬兩千戶社會住宅

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▲高市府將設立5處區域工作站輔導民間自力都更。(圖／高市府都發局提供)

▲市長陳其邁出席社會住宅動土典禮。(圖／高市府都發局提供)

▲高雄住都中心提供多元專業服務。(圖／高市府都發局提供)

高雄市都發局長吳文彥今(13)日宣布，預計明年7月成立南部第一處、屬於地方層級的行政法人專責機構「高雄市住宅及都市更新中心」，籌備處預計今年10月啟動，擘劃兩萬兩千戶社會住宅，加速推動社宅及都更業務。吳文彥也說，住都中心今年9月成立董事會並啟動籌備工作，且特別選定在高雄國際會議中心落腳，提供多元專業服務，協助社區自力都更。吳文彥也強調，自市長陳其邁上任以來，積極新建與規劃社會住宅，預計將於明年起陸續完工，這些新建的社宅，預計於二○二五年起陸續完工，將新增社宅招租、服務、維護管理的業務需求，但高雄市都發局都市更新科的人力只有九人，無法應付大量業務。此外，高雄已推動10件公辦都更案，招商引資金額估計逾1500億元。另在協助民間推動都更方面透過168加速審議、588專案輔導，以祭出成立都更會最高可申請150萬先期規劃整合補助等多元策略，取得立竿見影之效果。目前已核定民間都更重建4案，預計今年再核定1案，總投資金額逾百億，期盼藉由高雄住都中心的成立，結合法人化的優勢加速推動高雄市社宅及都更業務。配合行政院建構南部半導體產業S廊帶的橋科、楠梓科技產業園區、亞灣5GAIoT園區等，未來將帶動外來就業人口居住需求，在國家住都中心與市府聯手下，高雄市社會住宅從二○二○年規劃的七百二十二戶，逐年上調到一萬八千戶，其中包含高雄市自建的三千二百餘戶。都發局指出，高雄市住都中心將借鏡雙北住都中心，配合市府政策，加強推動社會住宅及公辦都更，透過半官方性質的行政法人專責機構，擴大公共服務量能，更發揮相較於政府機關彈性，且受監督於董事會，建立全面性的專業服務網絡，達到提升民眾居住安全的市政願景。市府評估後，決定依行政法人法規定，以行政法人模式設立「高雄市住宅及都市更新中心」，聘請十一至十五名董事、三至五名監事，並招募廿至五十位不動產開發、建築設計、景觀規劃、工程等專業人才。中心成立初期可協助發起人籌組更新會，並支援都更先期規劃整合等工作，長期可受託專責統籌事業或擔任實施者；中心籌備事宜下週正式啟動首波人力招募，市府以約聘方式選拔10位專業人才，包括幹部及組員，歡迎不動產開發、建築設計、景觀規劃、工程、行銷企劃、法務、財會等領域專業人才報名。徵才相關訊息可關注高雄市政府全球資訊網站及都發局網站。