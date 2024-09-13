2024「搞笑諾貝爾獎」名單公開！研究屁股呼吸、擲35萬次硬幣獲獎

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2024 年度搞笑諾貝爾獎昨日於麻省理工學院舉行頒獎典禮，其中日本學者以研究豬隻是否能透過肛門呼吸獲獎；今年頒發的搞笑諾貝爾機率獎團隊，甚至擲出了35萬次硬幣，就是為了證明硬幣正面朝上丟出後，是否以正面回歸的機率較大。此次搞笑諾貝爾獎，共頒發生理學獎、植物學、物理學、人口學、醫學獎、和平獎、化學獎、生物獎、解剖學獎、機率獎等多項獎項搞笑諾貝爾獎自1991年開始舉辦，由美國科學雜誌創立，目的在表彰那些讓人發笑，再讓人思考的成就，研究主題異想天開，但實驗者都是透過真正實驗並寫出研究報告，迄今也已進入第 32 屆。根據衛報與NHK等媒體，在今年的搞笑諾貝爾獎中，日本東京醫科齒科大學的武部貴則教授及其研究團隊，研究出「哺乳類用肛門呼吸」的方法，獲得生物學獎，這項研究的靈感來自泥鰍，因泥鰍能用鰓和腸道呼吸，因此武部教授的團隊想針對哺乳類動物是否也具有同等能力展開實驗。實驗團隊在小鼠、大鼠、豬身上進行一系列測試，其中，替肺功能受損的豬隻從肛門灌入含有高濃度氧氣的特製液體，結果豬隻血液中的氧氣濃度增加，證明動物透過腸道吸取了氧氣。此外，美國已故心理學家史肯納（BF Skinner），將鴿子放在飛彈內，協助引導飛彈飛向目標，獲得和平獎；牛津大學研究員紐曼（Saul Newman）則做出一項極長壽的人都來自平均壽命較短、沒有出生證明、充斥著登記錯誤和養老金詐騙的地區，斷定極高齡紀錄在統計上沒什麼用處，獲得人口學獎。機率獎則是由50名研究人員組成的團隊獲得，該團隊丟了約35萬次硬幣，試圖驗證史丹佛大學統計學教授戴亞康尼斯（Persi Diaconis）的假設，丟硬幣時一開始正面朝上，落下時也比較可能是正面朝上。