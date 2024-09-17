農家立委挺農民！郭國文媒合麻豆文旦賣破8座101

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中秋佳節到！民眾除烤肉賞月外，最應景莫過於品嚐當季文旦，而全台文旦產量光是台南麻豆就佔了8成，即便今年受到颱風波及，產量已經減少2成，買氣依舊相當旺。農家出身的民進黨立委郭國文有感農民辛勞，從2019年擔任立委後，每年透過不同措施協助文旦農，今年則已媒合售出3500箱文旦，以一箱10顆、一顆13公分計算，已賣出近9座101高度。麻豆在地立委郭國文出身農家，高齡8旬的父親至今仍在種植竹筍，體會農民辛勞，從2019年當選立委後，每年透過不同措施協助文旦農。郭國文說，每年透過文旦促銷、企業媒合以及督促政府進行大果和加工果的收購等措施，來確保農民的收入，並穩定文旦市場價，今年比照慣例，藉由媒合與大果收購來協助文旦農民。而郭國文日前也上立委林俊憲的直播節目，不只行銷麻豆文旦外，更是介紹許多文旦加工產品，像是文旦巧克力、柚子蔘、琴酒、沾醬與洗髮精等，促進買氣同時獲得廣大迴響，直播在線人數更是超過2000人。今年麻豆文旦受到颱風波及，產量已經減少2成，但買氣依舊，郭國文同樣媒合文旦，至今已售出3500箱，以一箱10顆、一顆13公分計算，光是郭國文今年媒合的文旦，已賣出近9座101高度！郭國文強調，文旦不只好吃，更有養生的功能，文旦果肉含有許多人體所需的維生素，一顆文旦更可提供每日所需的膳食纖維量的39％，可以在中秋烤肉吃飽後，配一顆文旦，來幫助消化。