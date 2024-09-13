國內首座節能輪胎能效試驗室啟用　助台廠年減37萬噸CO2

我是廣告 請繼續往下閱讀

國內輪胎產業每年產值約340億元，其中外銷產值約200億元。經濟部標準局今（13）日啟用首座國際級「節能輪胎能效試驗室」，以年檢1000萬條預估，每年約可節省16萬公秉燃油消耗，約減少37萬公噸二氧化碳排放效益。全球因應氣候變遷積極推動減碳政策，研究發現節能輪胎的能效項目在提升燃油效率、降低二氧化碳排放及行車安全等方面具有相當助益，故世界先進國家陸續推動節能輪胎能效項目管理政策。台灣輪胎產業每年產值約340億元，其中外銷產值約200億元。隨著全球市場對節能輪胎需求增加，國內業者必須有辦法快速、準確檢測碳排，以提升輪胎產業外銷競爭力。今日於車輛研究測試中心啟用的節能輪胎能效試驗室可提供在地檢測服務，縮短業者產品送測時程並降低檢測費用。節能輪胎能效項目納入強制檢驗後，以年檢1,000萬條預估，每年約可節省16萬公秉燃油消耗，約減少37萬公噸二氧化碳排放效益，相當於1000座大安森林公園之年吸碳量，有助於台灣達成2050淨零轉型。經濟部次長連錦漳表示，台灣輪胎業者憑藉先進技術、卓越製造工藝及穩定的產品品質已在全球市場中占有一席之地，期望透過該試驗室檢測及管理制度建立，確保輪胎兼顧節能及安全，達成我國淨零碳排政策目標。總統府資政沈榮津於致詞時期勉，國內首座節能輪胎能效試驗室揭牌啟用後，要落實在地檢測服務，節省外銷驗證檢測成本及時間，提升產業競爭力，更要透過輪胎管理制度，確保產品符合要求，保障消費者之安全及權益。