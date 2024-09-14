《水獺媽媽》Podcast破250集！蘇巧慧「一理由」抱憾沒報金鐘

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立委蘇巧慧有感小時後父母都在睡前說故事，等到自己有了小孩後，也把握時間在閒暇之餘說床邊故事，2020年之際，Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》就此誕生，至今4年多的時間，已推出超過250集，累積播放早已突破百萬，透過頻道說故事陪伴孩子們成長，並認識台灣本土文化。今年廣播金鐘獎特別新增Podcast獎項，蘇巧慧本考慮報名參賽，最終因立委身分能監督部會預算，思考多時最終決定放棄。蘇巧慧有別於其他政治人物開設節目針貶時事，在2020年之際選擇成立Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，利用童書故事，推廣台灣本土語言與文化，此外近年來更將「水獺媽媽」實體化，推出一系列水獺媽媽親子時活動，在擔任立委為地方拚建設之際，水獺媽媽則是在空中為家長顧教育。《水獺媽媽巧巧話》不定期與本土出版社合作，除了各種耳熟能詳的經典故事外，還包括台灣原創故事繪本與母語故事繪本，包括總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌都曾是座上賓，化身為「阿德叔叔」、「水獺阿公」來說故事。今年第59屆廣播金鐘獎，新增了Podcast類別獎項，其中就包括兒童節目獎，而蘇巧慧原本考慮報名參賽，最終因立委身分能監督部會預算，思考多時最終決定放棄，選擇報名了財團法人台灣媒體觀察教育基金會所舉辦的「第24屆台灣兒童及少年優質節目評選」，期盼長期耕耘的《水獺媽媽巧巧話》能獲評審肯定。