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最強蛋黃酥！他點名這家「CP值全台頂尖」　老饕默認：水準沒話說

記者賴禹妡／綜合報導

▲一名網友直言，彰化名店「不二坊」蛋黃酥人氣、價格、口味都在水準之上，平均下來CP值中屬全台最頂尖的一間。（圖／NOWnews資料照）
▲一名網友直言，彰化名店「不二坊」蛋黃酥人氣、價格、口味都在水準之上，平均下來CP值中屬全台最頂尖的一間。（圖／NOWnews資料照）
中秋節即將於17日到來，蛋黃酥可說是近期最炙手可熱的月餅禮盒首選。就有一名網友直言「彰化不二坊的蛋黃酥，應該就全台最強沒錯吧？」表示不二坊人氣、價格、口味都在水準之上，平均下來CP值中屬全台最頂尖的一間，對此，也有不少老饕附和喊「平價又好吃，無敵」、「真的最強，沒話說」。

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一名網友日前在PTT發文，他以「彰化不二坊的蛋黃酥應該就全台最強沒錯吧」為題，表示不二坊人氣有、口味有，且已經火紅好幾年，價格也不算貴，「最頂的東西大概也就這樣了吧，如果買更便宜的沒他紅，買比他好吃的可能貴很多。」

貼文一出，也釣出許多老饕認證，「對，平價又好吃，無敵」、「不二坊蛋黃酥剛出爐的根本無敵」、「彰化就糕餅王國啊，全台沒對手」、「太便宜了，不漲價當然賣爆」、「真的最強，沒話說」。

▲即使夜間或雨天，不二坊秋節前的排隊人潮沒有斷過。（圖／翻攝彰化人大小事臉書）
▲即使夜間或雨天，不二坊中秋節前的排隊人潮沒有斷過，每年總是吸引大票忠實顧客前往購買蛋黃酥。（圖／翻攝彰化人大小事臉書）
不二坊在彰化深耕多年！後代學蛋黃酥技術搬到台中

事實上，「不二坊」舊名為「不二家」，自1972年就申請商業登記並獲核准設立，但只登記商號，沒有註冊商標，之後遇到日商「不二家」採取法律行動，也避免坊間太多同名業者造成顧客混淆，因此才於2019年改名為「不二坊」。

不二坊在彰化當地飄香多年，每逢過節都會有大票死忠顧客，專程來排隊購買蛋黃酥，其中也不乏許多代購業者，店外總能看見長長人龍。創始人阿嬤先是經營第一代餅店，第二代由小兒子在彰化開設不二坊，不二糕餅則是第三代孫媳婦學習手藝後，到台中設店，三代共享祖傳祕方，原物料也相同，至今各自有支持者。

不二坊今年價格凍漲，每顆蛋黃酥維持50元，價目分為6顆入為300元、15顆入750元及20顆入1000元等包裝。但不二坊日前發出公告，表示中秋節電話訂單已滿，即日起到中秋節期間將不再接受訂購，而8月26日至9月13日，門市暫停販售，意即也將暫停營業；已完成電話預購訂單顧客，需於8月26日至9月13日期間依照預定的時間至門市取貨，直到9月14日至17日才再度開放門市販售。

▲彰化排隊名店「不二坊」的蛋黃酥今日開放電話預訂，早上9:00~12:00與14:30~17:30共兩個時段，接受中秋節訂單一星期內之訂單。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
▲不二坊在彰化當地飄香多年，每逢過節都會有大票死忠顧客，專程來排隊購買蛋黃酥，其中也不乏許多代購業者，店外總能看見長長人龍。（圖／NOWnews資料照）

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