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與西方摩擦升級？俄羅斯驅逐6英國駐俄大使館僱員　控涉間諜行為

記者倪浩軒/綜合報導

▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今（13）日警告，若西方國家若烏克蘭使用西方製造的長程飛彈襲擊俄羅斯領土，等同於西方國家直接與俄羅斯交戰，將改變俄烏之間軍事衝突的性質和範圍。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今（13）日警告，若西方國家若烏克蘭使用西方製造的長程飛彈襲擊俄羅斯領土，等同於西方國家直接與俄羅斯交戰，將改變俄烏之間軍事衝突的性質和範圍。（圖／美聯社／達志影像）
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今（13）日警告，若西方國家允許烏克蘭使用西方製造的長程飛彈襲擊俄羅斯領土，等同於西方國家直接與俄羅斯交戰，將改變俄烏之間軍事衝突的性質和範圍。就在蒲亭強硬發言後，俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，6位英國駐俄大使館僱員涉及從事情報與顛覆行為，已經撤銷他們的委任資格，並將其驅逐出境。

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根據《衛報》報導，俄羅斯聯邦安全局表示，已發現足以證實倫敦參與協調國際軍事和政治升級，協助烏克蘭並試圖顛覆俄羅斯，該6位英國駐俄大使館僱員已經威脅到俄羅斯的國家安全，涉及間諜行為，因此予以驅逐。

俄羅斯聯邦安全局表示，如果之後發現其他英國外交官仍在從事類似活動，將依法要求他們回國，離開俄羅斯。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）批評英國駐俄羅斯大使館已經超越了外交分際，藐視《維也納公約》無視國際外交慣例，進行旨在傷害俄羅斯人民的惡意活動。

《BBC》報導指出，克里姆林宮似乎試圖將英國塑造為「反俄運動」的前線人物，驅逐大使館人員的行為顯得十分魯莽，且似乎代表俄羅斯不在乎與英國的關係。

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