吳三龍答詢屢跳針！多次慘被黃國昌電爆　賴清德出手拔官護司法院

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總統府今（13）日公布總統令，司法院秘書長吳三龍已准退職，應予免職，自10月1日起生效。吳三龍去年6月才上任，但今年2月新國會開議後，搜尋吳三龍相關新聞，幾乎都會出現「答詢跳針」等關鍵字，屢遭在野黨戰將、民眾黨立委黃國昌或國民黨立委謝龍介等人電爆，立院第二會期下周又將開議，總統賴清德此時出手換將，也避免面對在野黨砲火攻擊時，司法院又出現難以招架的窘況。今年69歲的吳三龍，歷任彰化、台中、高雄地方法院法官、法官兼庭長、台灣高等法院台中分院法官、最高法院法官、懲戒法法官等，去年6月接任司法院秘書長。但吳三龍口條並不佳，說話速度慢、加上法官個性保守，答詢時常讓立委不滿，沒有回答到重點。立法院司法法制委員會又是各黨團幹部佈滿重兵的兵家必爭之地，面對立委質疑司法審判不公、司法改革未落實等議題時，吳三龍常用制式答案回應立委，即使不斷逼問，也還是用同一答案答詢，反而激起立委更多怒火。尤其是黃國昌，質詢吳三龍屢屢上演爆氣場面。3月時質疑司法院高層施壓基層法官，吳三龍答詢就光靠兩句，「本於職權處理」、「會加以釐清」，連主席、國民黨召委吳宗憲都聽不下去，要求司法院會後再詳細說明。4月時，外界關切司法院正副院長是否要隨總統卸任請辭，吳三龍說，沒有此憲政慣例，結果也遭黃國昌批睜眼說瞎話、信口開河。5月時，黃國昌關切法官工時問題，再質詢吳三龍，法官加班時數上限為何？吳三龍不願承認自己未掌握細節，也未向其他官員求救，卻又不斷搬出法條跳針回應，再度激怒黃國昌。藍營人士說，近來不少政壇大咖案件都備受外界矚目，司法改革也一向是民眾關注焦點，再加上司法院大法官人事同意權，是本會期重中之重，以吳三龍近來表現，根本無法幫執政黨加分，賴清德出手換掉司法院秘書長，也不讓人意外。