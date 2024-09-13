最新香氛時尚主打「多用途擴香」室內、車上營造舒適感受

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▲曜黑多用途系列擴香瓶不僅外型設計更加都會時尚，更貼心附上兩種款式的擴香棒，室內、車內空間均可使用。（圖／COCODOR提供）

▲除了在車內杯座放置擴香瓶之外，也可以在車內空調的通風口插上「擴香夾」。（圖／COCODOR提供）

韓國人對於氣味十分講究，從身體的洗沐保養、穿的衣物、睡的寢具、日常生活的室內空間，甚至是出門開車，都希望能夠充分營造嗅覺上的舒適感受。韓國專業香氛品牌COCODOR最新推出曜黑多用途系列擴香瓶不僅外型設計更加都會時尚，更貼心附上兩種款式的擴香棒，室內、車內空間均可使用，不管走到哪裡都能輕鬆享受喜歡的香氣。為了充分展現車主的好品味，COCODOR曜黑多用途系列擴香瓶的外型設計融合經典復古與現代都會風格，以銀灰色瓶蓋搭配可防止擴香液變質的深色玻璃瓶， 打造出高級車的質感氛圍。考慮到曜黑多用途系列擴香瓶會放置於車內使用，COCODOR獨創崁入式擴香棒，厚度達16mm，擴香時能徐徐散發出更豐富的香氣，車用時也比較不擔心漏液。另附上常見的長型擴香棒，亦可放置於室內空間，提供更多元的使用方式。由於車內空間較為狹窄且密閉，建議選擇容量較小且能緩緩散發香氣的車用擴香產品。COCODOR曜黑多用途系列擴香瓶160ml，共有4種香味選擇，「森林晨香」、「蜜梨小蒼蘭」、「緬梔花」以及「純棉花香」。除了在車內杯座放置擴香瓶之外，業者建議也可以在車內空調的通風口插上「擴香夾」，或者在置物箱擺放可消除異味的「香氛噴霧」以備不時之需，隨時芳香的同時還能創造專屬個人香氣風格。